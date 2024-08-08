Молдавия ввела особый режим в энергетике из-за угрозы прекращения поставок газа

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ, в настоящее время перебоев с поставками газа нет. Однако, введение режима ЧС, по его словам, позволит государственным органам более эффективно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на возможные изменения. Водэ уточнил, что это решение является превентивной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности Молдавии, передает ТАСС.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что Молдавия и Украина достигли неофициального соглашения о сохранении транзита российского газа в непризнанное Приднестровье после истечения срока действия контракта с Газпромом 1 января 2025 года.

Накануне стало известно, что цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.