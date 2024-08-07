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    7 августа 2024, 18:38 • Новости дня

    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США

    Политолог Манойло: Арест журналистки Светланы Бурцевой заставляет задуматься о состоянии свободы слова в Эстонии

    Эксперт: Эстония пытается втиснуться в обменные процессы России и США
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Светлана Бурцева стала узницей совести, которую эстонские власти пытаются отправить в тюрьму по совершенно надуманному поводу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии Светланы Бурцевой.

    «Светлана Бурцева, гражданка Эстонии, работала в местном бюро радио Sputnik и в информационном агентстве Baltnews. По мнению Таллина, ее связь с Россией, которую она поддерживала по линии соотечественников, должна быть приравнена к государственной измене. Разумеется, подобные обвинения носят исключительно политический характер», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.

    «Дело в отношении журналистки является полностью сфабрикованным. Доказательства якобы имеющейся вины смешны. Бурцевой вменяется написание книги «Гибридная война за мир», в которой рассказывается о методах урегулирования информационных конфликтов. В реальности автором она не является, однако прокуратура Эстонии настаивает на том, что работа написана именно ею, а фамилия автора, указанная на обложке, это ее псевдоним», – сказал он.

    «Эстонские власти также заявляют, что Бурцева проходила «специальную подготовку» в Севастопольском государственном университете на программе «Информационные и гибридные конфликты». Обучение якобы велось под руководством «представителей российских спецслужб» для дальнейшей работы в интересах Москвы», – уточняет собеседник.

    «Это еще одна попытка натянуть маленькую эстонскую сову на глобус. Магистерская программа «Информационные и гибридные конфликты» всегда была полностью прозрачной и доступной как для российских граждан, так и для иностранцев. Я же выступал одним из ее создателей. Другим ее автором стал Роман Ромачев, генеральный директор частной разведывательной компании «Р-Техно», – подчеркивает Манойло.

    «Бурцева поступила на нашу программу через сдачу вступительных экзаменов. Никакой протекции не было. Учащиеся под моим руководством изучали теоретические аспекты современного противостояния в медиасфере. Для нее это было принципиально необходимо с профессиональной точки зрения. Она, будучи журналисткой, пыталась понять, что представляют собой фейковые новости и как с ними можно бороться», – уточняет собеседник.

    «Вполне возможно, что ее преследование может свидетельствовать о попытках Эстонии создать собственный обменный фонд. Не исключаю, что Таллин надеется «втиснуться» в процессы переговоров между Россией и странами Запада о взаимном освобождении тех или иных заключенных и тем самым показать, что маленькая Эстония может участвовать в подобных процессах наравне с Германией или США», – считает эксперт.

    «Тем более что в последнее время политические преследования граждан, выражающих невыгодную для прибалтийских государств точку зрения, участились. Лидером в этом плане, к сожалению, остается Латвия. Но и с Эстонией не все благополучно. Эта страна боится обыкновенной журналистки. Подобные факты преследования вызывают только презрение», – отмечает собеседник.

    «Для меня очевидно, что Таллин не арестовал Бурцеву, а взял ее в заложники. И как любому человеку в такой ситуации, ей необходимо оказать максимальную поддержку. Она  должна знать, что Россия не оставляет своих соотечественников в беде. А в будущем ее следует включить в список обмена, если таковой состоится в ближайшее время», – акцентирует эксперт.

    «Если же эстонская контрразведка так озабочена той подготовкой, которую получают слушатели моих программ, то могу предложить им обменять удерживаемую ими Бурцеву на самого себя. Пусть воюют с мужчинами, которые могут дать сдачи, а не с женщинами-журналистами, просто делающими свою работу», – резюмирует Манойло.

    Ранее в МИД России назвали «политической заказухой» преследование в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что данное дело является очередной попыткой создания антироссийского информационного фона на Западе.

    По ее мнению, произошедшее должно было запугать работников информационной сферы. «За работу, которая не вписывается в существующий исключительно один, с точки зрения коллективного Запада, мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем – благополучием, свободой, жизнью», – уточнила Захарова.

    Напомним, в марте власти Эстонии заключили Светлану Бурцеву под стражу. Ей было предъявлено обвинение в государственной измене «путем ненасильственных действий против независимости» страны. По словам прокурора Энели Лауритса, журналистка публиковала свои тексты в изданиях, якобы «обслуживающих интересы российской пропаганды».


    5 августа 2024, 19:10 • Новости дня
    Деньги на оборону НАТО Германия решила истратить на автобаны

    Handelsblatt: Германия нашла способ достигнуть требуемых трат на оборону

    Деньги на оборону НАТО Германия решила истратить на автобаны
    @ Uwe Lein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Берлин может достигнуть требуемых от НАТО трат на обороны в 2% с помощью ремонта дорог, пишет Handelsblatt.

    Отмечается, что НАТО предоставляет членам альянса самостоятельно выбирать способы трат на оборону, чем хочет воспользоваться Берлин. Об этом изданию заявил источник из правительства Германии.

    ФРГ планирует модернизировать дороги и мосты, которые могут использоваться для проезда военной техники. Этот ремонт запишут в качестве расходов на оборону.

    Ранее глава правительства немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал Европу создать оборонительный союз с Россией.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    6 августа 2024, 13:55 • Новости дня
    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ

    Сенатор Долгов: Москва предупреждает Штаты и ЕС об опасности дальнейшей эскалации

    В Совфеде жестко ответили на планы Киева устроить провокацию на параде ВМФ
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Россия не собирается использовать украинские методы в рамках текущего конфликта. Офис Зеленского прибегает к откровенно террористическим приемам, в чем ему активно помогают западные государства. Опускаться до их уровня Москва не намерена, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ.

    «Офис Зеленского пытался осуществить ужасающую попытку покушения на жизни наших ведущих политиков. Украинские власти давно растеряли остатки адекватности. Они не сторонятся откровенно террористических мер, забывая о том, что Россия также способна дотянуться ракетами до их парадов и церемоний», – заметил сенатор Константин Долгов.

    «Мы руководствуемся совершенно иными принципами. В отличие от Запада и Украины, мы помним, что даже в противостоянии должны быть границы дозволенного. Но западные страны перешли все возможные красные линии. Ситуация в мире с каждым днем становится все более опасной. При этом Москва неоднократно предупреждала Штаты и ЕС, что они стоят буквально в шаге от возможного конфликта с Россией. Им необходимо срочно задуматься о пересмотре собственных подходов к внешней политике», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Украина планировала провокацию на параде в День ВМФ. Об этом каналу «Россия 1» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, именно ее обсуждали глава военного ведомства Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в своем последнем телефонном разговоре.

    Дипломат отметил, что провокация планировалась в привязке к внутрироссийским событиям с целью «нанесения максимального урона» и получения необходимого медийного эффекта. «Проехали, слава Богу», – добавил он, уточнив, что сигнал, поданный Белоусовым своему американскому коллеге, «видимо, возымел действие».

    На прямой вопрос, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал «безумием».

    Напомним, Андрей Белоусов в разговоре с Ллойдом Остином в июле направил коллеге «очень серьезное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона. Известно, что в беседе обсуждался «вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации». Позже The New York Times сообщала, что темой разговора была подготовка «тайной операции Украины против России», которая, по мнению Москвы, была одобрена США.

    Белоусов якобы спросил у Остина, знал ли он о планах офиса Зеленского. Источники отметили, что в Пентагоне не были осведомлены о подобном, а заявление главы Минобороны России вызвало у представителей Штатов удивление. Однако американцы восприняли это «достаточно серьезно» и призвали Украину не проводить операцию, если таковая должна была осуществиться.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла значимость данного телефонного разговора и рассказывала, почему он стал символом возвращения к «джентльменским соглашениям».

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    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

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    7 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области

    Эксперт Леонков: ВСУ атакой на Курскую область надеялись отвлечь ВС России с Торецкого и Покровского направлений

    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для прорыва в Курской области ВСУ не хватает техники и личного состава. Сама операция, судя по всему, призвана усилить позиции Киева перед возможными мирными переговорами, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области.

    «Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия. Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ», – подчеркивает он.

    «Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность», – считает он.

    Леонков также допустил, что нажимом на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений для отражения атаки. Речь могла идти о Торецком или Покровским направлениях. «Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами», – заключил эксперт.

    Ранее ВСУ предприняли попытку прорыва в Курской области. По данным Министерства обороны, продвинуться вглубь России противнику не удалось. За сутки боевых действий украинская армия в общей сложности потеряла до 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Ее резервам нанесено поражение в нескольких населенных пунктах Сумской области. В настоящий момент операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    В результате действий украинской армии получили ранения шестеро детей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие.

    В общей сложности в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 24 человека. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы 13 граждан, один из которых находится в тяжелом состоянии. В ходе атаки украинской армии также были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

    Атаки на российское приграничье начались в 8.00 мск во вторник. На тот момент Украина задействовала до трехсот солдат из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ.

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    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

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    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

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    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

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    7 августа 2024, 14:10 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли почти 1,9 тыс. человек
    ВСУ за сутки потеряли почти 1,9 тыс. человек
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки ВС России «Север» в течение минувших суток нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах Юнаковки, Басовки Сумской области, Тихого и Волчанских Хуторов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре БТР, шесть бронемашин, шесть пикапов, две установки ЗРК «Бук», польская установка Krab, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

    Западная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, БТР М113, установку AS-90, гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, два орудия L-119, станцию РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также поразили живую силу и технику 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах Часова Яра, Предтечина и Константиновки ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, две гаубицы FH-70, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, орудие М119, две станции РЭБ «Анклав-Н».

    Военнослужащие Центральной группировки продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Торецка, Гродовки, Николаевки и Дружбы ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.

    Украинские войска потеряли до 345 военнослужащих, бронемашину, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Восточная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Золотой Нивы, Октября ДНР и Зализничного Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника.

    В боях с Восточной группировкой ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, установку «Богдана» и установку «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах Малой Токмачки Запорожской области и Николаевки Херсонской области.

    Противник потерял до 60 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

    Ранее ВС России поразили снабжавший топливом технику ВСУ НПЗ.

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    7 августа 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин призвал регионы помочь Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил региональным властям присоединиться к оказанию помощи Курской области, подвергшейся масштабной атаке со стороны Украины.

    Глава государства поблагодарил врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, пообещавшего помочь Курской области медицинским персоналом, медикаментами, стройматериалами, и выразил надежду, что руководство других регионов поступит так же, передает ТАСС.

    «Спасибо большое! Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов Российской Федерации включатся и будут делать то, что в таких ситуациях делать должны все», – сказал президент, отметив, что власти регионов «имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане».

    Ранее Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области.

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    5 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере

    Политолог Савищева: Будущее правительство Бангладеш не захочет перечеркивать совместный с Россией проект АЭС «Руппур»

    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере
    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина не сумела справиться с народным недовольством. Состав будущего правительства определят военные. На этом фоне будущее диалога Москвы и Дакки сложно прогнозировать, однако сотрудничество в атомной сфере останется непоколебимым, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Савищева. Ранее в связи с протестами ушла в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина.

    «Протесты в Бангладеш начались еще в июне. Тогда Верховный суд страны принял решение о восстановлении системы квот в 30% мест, резервируемых для потомков участников третьей индо-пакистанской войны. Проблема заключалась в том, что в государстве также имеются льготы и для других слоев населения, например, для национальных меньшинств», – сказала Мария Савищева, старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

    «Таким образом, общее количество должностей, на которые отбирались кандидаты по принципу происхождения, достигло 56%. Это вызвало колоссальное недовольство в обществе. Первоначально демонстранты добивались отмены несправедливой системы, однако власти страны не сумели мирно уладить данный вопрос», – отмечает она.

    «Волнения переросли в масштабное движение, сторонники которого выступали с критикой премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами Лига». Ситуация усугубилась, когда в стране разошлась новость о начале стрельбы по протестующим со стороны представителей властей. Отмечу, что данная информация до сих пор не подтверждена», – подчеркивает собеседница.

    «В конечном счете Верховный суд пошел на уступки обществу. Количество зарезервированных мест снизили до 7%. Однако протестующие не были этим удовлетворены. Демонстранты продолжили добиваться отставки Хасины. По данным источников в Бангладеш, именно военные страны поставили главу правительства перед необходимостью ухода с должности», – объясняет эксперт.

    «Поэтому в настоящий момент судьба государства находится в руках солдат. Именно они займутся вопросами передачи власти новому правительству. Основной вопрос – как долго продлится сформировавшийся переходный период. Что касается самой Хасины, то информация о том, что она направляется в Британию, до сих пор не является подтвержденной», – уточняет она.

    «В последнее время Лондон часто критиковал ее за занятую позицию в вопросе публичных протестов. Поэтому вопрос получения политического убежища для нее является не самым простым. Нарендра Моди же, скорее всего, решил, что пребывание экс-премьера Бангладеш на территории Индии будет иметь издержки уже для него самого», – добавляет собеседница.

    «Как именно скажутся текущие события на сотрудничество Москвы и Дакки – оценить непросто. Имеется большая вероятность того, что военные передадут власть Националистической партии Бангладеш (НРБ). Она настроена на взаимодействие с Западом, что может негативно сказаться на контактах с Россией», – считает эксперт.

    «Однако наши страны в настоящий момент реализуют проект АЭС «Руппур». Это важная для Дакки инициатива. Конечно, сроки работ уже несколько раз сдвигались, и дестабилизация внутриполитической ситуации данное положение явно не улучшит. Однако можно с уверенностью сказать, что и «Авами Лига» и НПБ будут заинтересованы в окончании реализации давних планов», – заключила Савищева.

    Ранее стало известно, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку. Как передает NDTV, борт с экс-премьером страны приземлился в аэропорту Хиндан, который является базой ВВС Индии в Газиабаде, находящемся в 40 км от Нью-Дели, пишет ТАСС. Далее она якобы планирует отправиться в Лондон.

    В воскресенье в Бангладеш вновь вспыхнули антиправительственные протесты. Участники требовали отставки Шейх Хасины. Жертвами беспорядков стали более 150 человек. Командующий армией Вакер-Уз-Заман встретится с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Это должно привести к урегулированию обстановки в стране. Он призвал остановить насилие и заверил, что новая власть расследует все смерти, произошедшие во время волнений в стране.

    Участники антиправительственных протестов также ворвались в резиденцию главы МВД в Дакке и разгромили ее. Корни этих протестов кроются в противоречивой системе квот, в соответствии с которыми до 30% государственных должностей предназначены для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

    Демонстранты в течение нескольких недель требовали упразднения данных льгот. Несмотря на отмену Верховным судом большинства квот, столкновения продолжились, передает ТАСС. В связи с беспорядками в стране были отключены интернет и телеканалы, в Дакку были введены войска. Отключению интернета предшествовали попытки заблокировать работу соцсетей и ограничить услуги мобильной передачи данных.

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    7 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    Путин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с правительством отметил мужество строителей и сотрудников коммунальных служб, которые занимаются восстановлением объектов на территории Донбасса и Новороссии.

    «Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию. За два года они ввели в строй 20 тыс. объектов», – сказал он, передает ТАСС.

    В числе таких объектов – жилье, дороги и «все необходимое для нормальной жизни людей», добавил глава государства.

    В ходе совещания Путин в формате видеосвязи открыл инфекционную больницу в Перми, детсад в Симферополе и школу в Нижегородской области.

    Краевая клиническая инфекционная больница в Перми стала одним из самых крупных медицинских объектов в регионе. Она занимает территорию более 64 тыс. кв. м и рассчитана на 232 койки.

    Детсад в Симферополе рассчитан на 260 мест с пространством для прогулок на 5 тыс. кв. м, а школа в поселке Дубенки Нижегородской области рассчитана на полторы тысячи мест.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о разработке мастер-планов по развитию Донбасса и Новороссии.

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    6 августа 2024, 11:08 • Новости дня
    Мишустин утвердил кураторов национальных целей развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин определил вице-премьеров, министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Куратором работы по достижению целей технологического лидерства назначен вице-премьер Денис Мантуров, сообщила пресс-служба правительства, передает РИА «Новости». В частности, ему предстоит обеспечение технологической независимости страны в различных областях экономики.

    Вопросы реализации потенциала каждого человека, воспитание патриотичной и социально ответственной личности будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Единый план по достижению национальных целей планируется разработать к 1 ноября, этим займутся Минэкономразвития и Минфин. Он будет создаваться с учетом уже готовых паспортов национальных проектов.

    На встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым Мишустин отметил, что темпы развития российской экономики превысили ожидания.

    «Наша экономика продолжает развиваться быстрее прогнозов, которые были сделаны. Рост идет достаточно серьезный. В частности, промышленность показала более 5% роста за первое полугодие [2024 года]», – сказал он. Высокая динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и в оптовой торговле, добавил глава кабмина.

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    7 августа 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин начал совещание с силовиками по ситуации в Курской области

    Путин начал совещание с Белоусовым, Шойгу, Бортниковым и Герасимовым по ситуации в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой Минобороны Андреем Белоусовым, секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

    На совещании будет обсуждаться ситуация в Курской области, подвергшейся нападению вооруженных формирований Украины, передает РИА «Новости». Глава государства заслушает доклады глав силовых ведомств.

    Ранее Путин призвал регионы помочь Курской области.

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    5 августа 2024, 13:43 • Новости дня
    Экс-глава Генштаба США усмотрел превосходство России и Китая

    Экс-глава Генштаба США усмотрел превосходство России и Китая в части роботизированных вооружений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай стали опережать США в сферах производства роботизированного и автоматизированного вооружения и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (2019-2023) Марк Милли в совместной с бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом статье для журнала Foreign Affairs.

    По их словам, страны из числа противников США во многом опережают их в разработке роботизированных и автоматизированных вооружений. Авторы отметили, что Россия на основе полученного в ходе СВО опыта резко нарастила производство беспилотников, что позволяет ей добиваться «большего эффекта на поле боя», передает ТАСС.

    Авторы отметили, что ВС России стали использовать беспилотные наземные транспортные средства для запуска противотанковых ракет, гранат и БПЛА. Они также указывают, что Китай лидирует на рынке коммерческого производства беспилотников, доля китайской компании DJI на рынке достигает 70%, а китайские военные оказались «особенно искусными в разработке новых концепций» ведения боя.

    По оценкам Милли и Шмидта, Россия и Китай также «набирают обороты» в разработках ИИ, где США пока остаются лидерами. Эксперты отмечают, что американские военные с трудом смогут использовать новейшие технологии на поле боя из-за бюрократических препятствий.

    «В результате американские военные рискуют вести войну, в которой их первоклассная подготовка и превосходные обычные вооружения окажутся менее эффективными», – говорится в статье.

    По мнению Милли и Шмидта, положение США также стало уязвимым на море, поскольку китайские гиперзвуковые ракеты могут потопить американские авианосцы до того, как они выйдут из Перл-Харбора. По их словам, Китай уже развертывает системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы на базе ИИ, которые дадут ему преимущество перед США во всем Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА» заявил, что время на доработку и совершенствование боевой экипировки, вооружения и техники в настоящее время исчисляется днями, поэтому важно продолжать работать над внедрением инноваций.

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