«Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.0 комментариев
Захарова назвала «политической захазухой» преследование журналистки Бурцевой в Эстонии
Преследовании в Эстонии журналистки Светланы Бурцевой, которая работала с рядом российских СМИ, является очередной «политической заказухой», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В эфире радио Sputnik она пояснила, что эта «политическая заказуха» необходима для того, чтобы запугивать тех, кто работает в этой сфере. По мнению Захаровой, «за работу, любую деятельность, которая не вписывается в существующий один с точки зрения коллективного Запада мейнстримовый нарратив, люди могут поплатиться всем: благополучием, свободой, жизнью».
Ранее эстонская прокуратура обвинила Бурцеву в нарушении санкционного режима Евросоюза (ЕС) и государственной измене.
В марте Бурцеву, которая писала статьи и делала фотографии для находящегося под санкциями Евросоюза интернет-издания Baltnews, заключили под стражу в Эстонии.