Nature: Повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в статье, рост глобальной температуры Атлантического течения, лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики приведет к переломному моменту в развитии климата на планете, передает RT.

Ученые отмечают, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом веке риск возникновения переломного момента достигнет 45%.

«Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 градуса Цельсия после преодоления порога в 1,5 градуса», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что установившаяся по всей планете аномальная жара ведет к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений.