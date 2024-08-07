Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.11 комментариев
Nature: Повышение температуры на Земле приведет к серьезному изменению климата
Повышение температуры на Земле вызовет серьезные климатические изменения на планете. Такие выводы сделала международная команда ученых в статье для журнала Nature Communications.
Как говорится в статье, рост глобальной температуры Атлантического течения, лесов Амазонки или ледников Арктики и Антарктики приведет к переломному моменту в развитии климата на планете, передает RT.
Ученые отмечают, что при сохранении текущих климатических тенденций в этом веке риск возникновения переломного момента достигнет 45%.
«Риск также будет увеличиваться при повышении температуры на каждые 0,1 градуса Цельсия после преодоления порога в 1,5 градуса», – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что установившаяся по всей планете аномальная жара ведет к возникновению цепной реакции и вызовет множество экстремальных погодных явлений.