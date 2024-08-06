Путин поинтересовался здоровьем пережившего покушение Чибиса

Tекст: Валерия Городецкая

«Как дела, Андрей Владимирович?» – спросил глава государства, на что получил ответ: «В боевом строю».

В ответ на вопрос о самочувствии Чибис сказал, что у него все нормально, и поблагодарил Путина за интерес, передает ТАСС.

На встрече с президентом глава Мурманской области, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, рассказал о ситуации в области и своей работе. Эта встреча стала первым публичным очным контактом один на один между Путиным и Чибисом с момента покушения на мурманского губернатора.

Напомним, в апреле в городе Апатиты местный житель ранил Чибиса ножом в живот. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, но через некоторое время он пошел на поправку. В июне Чибис показал на теле место удара ножом.