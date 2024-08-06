Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?11 комментариев
Фондовые рынки США закрылись падением на 2-3%
Фондовые индексы США после турбулентной сессии торгов в понедельник закрылись снижением в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов.
Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 3,4%, индекс широкого рынка S&P 500 – на 3%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что американские фондовые индексы резко упали на открытии торгов в понедельник, отражая опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста в США.
В первые минуты торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже инвесторы потеряли почти 2 трлн долларов, что стало одним из крупнейших падений за последние годы.