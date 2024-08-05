Экс-замглавы «Почты России» отправили в колонию за превышение полномочий

Экс-замглавы «Почты России» получил 3,5 года колонии за превышение полномочий

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в суде, Емельченкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на два года шесть месяцев, передает РИА «Новости».

Кроме того, отмечается, что руководитель департамента управления ИТ-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин получил три года колонии. Обоих суд признал виновными по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Напомним, в 2020 году Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.