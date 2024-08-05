Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Экс-замглавы «Почты России» отправили в колонию за превышение полномочий
Экс-замглавы «Почты России» получил 3,5 года колонии за превышение полномочий
Симоновский суд Москвы заключил под стражу заместителя генерального директора «Почты России» Сергея Емельченкова за превышение полномочий с ущербом на 1,6 млрд рублей на 3,5 года, сообщили в суде.
Как указали в суде, Емельченкову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях сроком на два года шесть месяцев, передает РИА «Новости».
Кроме того, отмечается, что руководитель департамента управления ИТ-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин получил три года колонии. Обоих суд признал виновными по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
Напомним, в 2020 году Чертановский суд Москвы заключил под домашний арест заместителя гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании «Почта России» Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.