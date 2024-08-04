Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о нападении на боксера Двали
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу Дмитиря Двали в Феодосии.
Как сообщается в Telegram-канале СК, с учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, российский боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, сообщил о потере зрения на один глаз после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии. После случившегося СК возбудил уголовное дело.