Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В Израиле заявили о готовности к обороне
Израиль хорошо подготовлен к обороне и готов быстро перейти к ответу, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
Он подчеркнул, что в случае, если кто-то решит напасть на Израиль, то «заплатит высокую цену», сообщает РИА «Новости».
Накануне в Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС. Стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.
Ранее в Иране пообещали «быстрый и жесткий» удар по Израилю.