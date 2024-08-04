Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения

Tекст: Валерия Городецкая

Средний показатель по группе составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

В первом полугодии этого года на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга, что позволило ей войти в тройку лидеров после Индии (1316 долларов на человека) и Индонезии (1747 долларов на человека).

Уровень госдолга на человека не превышает пять тыс. долларов также в Турции (2,8 тыс.), Китае (три тыс.) и ЮАР (4,5 тыс.). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине этот показатель варьируется от 5 до 10 тыс. долларов.

В США этот показатель достигает рекордных 104,5 тыс. долларов на человека, что более чем в 50 раз превышает российский. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии, Франции, Британии и Италии.

Наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тыс. долларов на человека.

В конце июля госдолг США установил новый рекорд, достигнув 35 трлн долларов.