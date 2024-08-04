Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Мишустин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Мишустин: Железные дороги играют ключевую роль в экономике России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметил важность железных дорог для российской экономики. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
Как говорится в телеграмме, российские железные дороги являются одной из крупнейших транспортных систем мира, они играют ключевую роль в экономике страны, способствуют развитию торговли, промышленности и туристической сферы, укрепляют связанность территорий, повышают уровень жизни и мобильность россиян, передает ТАСС.
Мишустин также отметил, что несмотря на санкционное давление, отрасль эффективно решает поставленные президентом России задачи. Он добавил, что модернизируется и строится новая магистральная инфраструктура, расширяется сеть скоростных перевозок, увеличивается пропускная способность и транспортная доступность, создаются и внедряются собственные цифровые технологии и сервисы. Премьер выразил железнодорожникам признательность за самоотверженный труд и преданность своему делу, а также поблагодарил ветеранов отрасли за накопленный опыт, знания и традиции, которые они передают молодому поколению специалистов.
«Желаю всем сотрудникам отрасли новых успехов, здоровья и благополучия», – заключил Мишустин.