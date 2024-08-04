Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Москвичам пообещали тепло и кратковременный дождь
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Москве будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха в столице будет до 24 градусов, по области до 25, передает РИА «Новости».
Тишковец отметил, что ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет составит 740 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптик объяснил причину ухудшения погоды в столичном регионе.