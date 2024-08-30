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ВС России продвинулись в районе сразу трех населенных пунктов под Купянском
Марочко: ВС России продвинулись в районе сразу трех населенных пунктов под Купянском
Российские военнослужащие в районе Купянска Харьковской области смогли продвинуться на несколько километров, освободив ряд населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российская армия за минувшие сутки продвинулась в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка, передает ТАСС.
«Несмотря на то, что местность в данном районе характеризуется наличием стратегических высот, контролируемых ВСУ, российские военные смогли преодолеть сопротивление противника и закрепиться на новых рубежах», – подчеркнул Марочко.
Ранее генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении – российские войска 23 раза атаковали позиции украинских военных.