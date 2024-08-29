В ЛНР открылся первый в регионе «Добро.Центр»

Tекст: Кристина Цыцура

В церемонии открытия приняла участие министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко, а также представители образовательной и социальной сфер. Центр окажет помощь местным фондам, а также займется обучением волонтеров.

«Без сомнения, работа Центра даст огромный толчок в развитии добровольческой деятельности в республике, так как у нас проживают добрые, отзывчивые и понимающие люди», – подчеркнула Величко.

Она поделилась, что в «Добро.Центре» будут обсуждать всевозможные проекты, генерировать новые идеи и помогать местным жителям.

После церемонии открытия состоялся круглый стол, участники которого обсудили перспективы развития волонтерства в Стаханове.



