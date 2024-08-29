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Путин отметил вклад советских атомщиков в обеспечение обороноспособности России
Президент Владимир Путин в телеграмме участникам мероприятий к 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда отдал дань уважения советским ученым, обеспечившим России лидирующие позиции в атомной энергетике.
Испытание первого отечественного ядерного заряда 75 лет назад стало событием исторического значения, оно «вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством ее уникального творческого потенциала», отметил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Благодаря советским атомщикам Россия занимает лидирующие позиции в атомной энергетике, они обеспечили стране ядерный паритет в мире и внесли колоссальный вклад в укрепление обороноспособности Российского государства, подчеркнул президент. Их достижения заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий Арктики, отметил Путин.
«Отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников, постоянно обогащает их, деятельно участвует в решении важнейших государственных задач», – добавил он.
Ранее Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.