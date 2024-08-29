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    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

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    Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

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    29 августа 2024, 14:37 • Новости дня

    Путин отметил вклад советских атомщиков в обеспечение обороноспособности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в телеграмме участникам мероприятий к 75-летию со дня испытания первого отечественного ядерного заряда отдал дань уважения советским ученым, обеспечившим России лидирующие позиции в атомной энергетике.

    Испытание первого отечественного ядерного заряда 75 лет назад стало событием исторического значения, оно «вошло в летопись блестящих свершений отечественной науки, стало свидетельством ее уникального творческого потенциала», отметил Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Благодаря советским атомщикам Россия занимает лидирующие позиции в атомной энергетике, они обеспечили стране ядерный паритет в мире и внесли колоссальный вклад в укрепление обороноспособности Российского государства, подчеркнул президент. Их достижения заложили основы для появления принципиально новых направлений науки и промышленности, медицины и космических технологий, для освоения труднодоступных территорий Арктики, отметил Путин.

    «Отрадно, что нынешнее поколение российских атомщиков бережно хранит славные традиции и интеллектуальное наследие предшественников, постоянно обогащает их, деятельно участвует в решении важнейших государственных задач», – добавил он.

    Ранее Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    28 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Бойца MMA Якубова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включен обвиняемый в оправдании терроризма боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов.

    Как сообщается на сайте ведомства, в перечень внесен Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики, передает ТАСС.

    Напомним, Якубова задержали в октябре прошлого года, ему предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

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    28 августа 2024, 21:23 • Новости дня
    «Королева марафонов» Блиновская увлеклась натюрмортами в СИЗО

    ОНК Москвы: Блиновская в СИЗО рисует картины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, коротает время в СИЗО, рисуя картины, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова.

    По ее словам, недавно Блиновской исполнилось 43 года, накануне ее посетили общественники, блогер встретила их «с улыбкой в нарядном платье», передает РИА «Новости».

    «Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен – натюрморт с цветами», – рассказала Ботова.

    Ранее суд продлил на полгода арест Блиновской. Напомним, следствие полагает, что блогер, получившая прозвище «королева марафонов», при посредничестве мужа уклонилась от уплаты налогов на 906 млн рублей. Чета смогла легализовать 716 млн рублей.

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    28 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    В Москве арестовали двух подозреваемых в наемничестве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух иностранцев, подозреваемых в наемничестве.

    Соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы, передает РИА «Новости». В инстанции сообщили, что Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон пробудут под арестом до 22 октября.

    Им может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

    Ранее суд в Москве заочно арестовал снайпершу из Грузии за службу в ВСУ.

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    28 августа 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций

    Политолог Федорова: Развитие инфраструктуры и туризма сделали Ярославскую область привлекательной для инвестиций

    Эксперт объяснила, как Ярославская область опередила Москву по темпу роста инвестиций
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Грамотная политика властей Ярославской области при федеральной поддержке привела к развитию промышленности, социальной сферы и росту инвестиций в регионе, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о модернизации транспорта, а также инфраструктурных проектах.

    «Ярославская область ассоциируется в первую очередь с туризмом, с Золотым кольцом. В этой связи есть важный показатель: в регионе растет продолжительность пребывания туристов. В два раза увечилось количество приезжих из других регионов, которые там ночуют», – пояснила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «В итоге не только Ярославль, но и Углич, и Переславль-Залесский получили новую жизнь. Я помню, как выглядели небольшие города региона 20 лет назад. Поверьте, это было очень тяжкое зрелище. А сейчас это один из туристических центров России, где растут доходы населения», – отметила собеседница.

    «Что касается промышленности, социального развития и инвестиций – это заслуга губернатора, который активно привлекает инвесторов к работе в регионе. Важно, что власти области при поддержке федерального центра вкладывают средства в развитие инфраструктуры, ведь в запущенный регион инвесторы не придут. Как результат – Ярославская область стала пятой в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал и даже Москву опередила», – заметила она.

    В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев доложил президенту Владимиру Путину о промышленном развитии области, модернизации транспорта и здравоохранения, мерах по профориентации молодежи, а также инфраструктурных проектах, включая строительство моста через Волгу.

    «Я хотел бы начать, конечно же, с мер поддержки участников СВО, членов их семей. У нас предусмотрена единовременная выплата и меры по социальной реабилитации и медицинской реабилитации, льготы членам семей участников СВО. Активную помощь мы оказываем Акимовскому району Запорожской области, это наш подшефный район», – сказал Евраев.

    Он подарил Путину шеврон, переданный президенту артиллеристами с линии соприкосновения.

    «Мы динамично развиваемся. У нас рост промышленного производства составил более 6%. Это, конечно, такие отрасли, как двигателестроение, судостроение, химия, нефтехимия, фармацевтика. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5%. Физический объем инвестиций вырос более чем на 6%», – продолжил глава региона.

    «Областной бюджет: мы выросли за два года на 40%, до 133 млрд рублей. ВРП вырос за год на 7,25%. По средней заработной плате мы вышли на 54 тыс. рублей. И мы проиндексировали заработную плату работников бюджетной сферы за два года на 33%», – добавил Евраев.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    28 августа 2024, 20:24 • Новости дня
    Ветеран-защитник Донбасса провел урок мужества для молодежи в Волновахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Доме молодежи в Волновахе прошел урок мужества, организованный в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» при содействии филиала Российского общества «Знание».

    Урок мужества провел ветеран-подопечный филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Роман Картамышев, он рассказал о себе, поделился с ребятами боевым опытом и интересными историями из военных будней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе беседы участники встречи поговорили о любви и служении своей стране, о героизме и доблести воинов и гражданских людей, об исторической памяти и связи поколений победителей, о взаимовыручке и семейных ценностях.

    «Видеть уважение и гордость в глазах детей, за жизнь и благополучие которых сражались мы, и продолжают сражаться наши братья, – самая большая награда и поддержка. Благодаря прививанию любви к Родине еще со школы нам удастся воспитать достойное поколение патриотов Отечества, которое чтит и, самое главное, осознает подвиг их отцов и дедов», – отметил Картамышев.

    Роман Картамышев в феврале 2022 года явился в военный комиссариат по повестке и был зачислен во 2й батальон 105 полка мобилизованных, участвовал в освобождении Мариуполя, населенных пунктов ЛНР, после чего его подразделение было переброшено на защиту Донецка в район Красногоровки. В ходе одного из боестолкновения воин получил осколочное ранение нижней конечности. Медики смогли спасти ногу от ампутации. Картамышев был представлен к госнаграде, в декабре 2022 года его уволили из рядов ВС России.

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    29 августа 2024, 11:26 • Новости дня
    ФСБ: Спецслужбы Украины применяли шпионскую технику для подготовки терактов в России

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности сообщила о выявлении фактов использования спецслужбами Украины специальной техники для планирования диверсий и терактов на территории России.

    По словам представителя службы, такая техника активно использовалась для сбора разведданных и подготовки преступных действий, передает ТАСС.

    Так, различные виды шпионской техники использовались для сбора конфиденциальной информации, в том числе государственной тайны, коммерческой информации и персональных данных граждан.

    Кроме того, в ряде случаев ФСБ зафиксировала использование украинскими спецслужбами специальных технических средств при непосредственной подготовке диверсионно-террористических актов.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины.

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    29 августа 2024, 07:41 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО за ночь уничтожила в небе над российской территорией шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что три беспилотника были сбиты над территорией республики Крым, два – над Брянской областью и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее ВС России «Панцирем» уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области.

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    29 августа 2024, 09:34 • Новости дня
    При обстреле Шебекино Белгородской области погиб человек

    Гладков: Из-за обстрела Шебекина Белгородской области погиб человек, двое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    Утром город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские военные нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Шебекино.

    В результате обстрела погиб один мирный житель, который скончался от полученных ранений до приезда скорой помощи.

    Пострадавшие были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

    Ранее два человека пострадали в результате украинского обстрела Шебекино. Кроме того, в понедельник ВСУ атаковали FPV-дронами легковой автомобиль в Белгородской области, пострадали также два человека.

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    29 августа 2024, 13:08 • Новости дня
    Кремль анонсировал визит Путина на ВЭФ

    Песков: Путин приедет на ВЭФ, у него будет обширная программа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, сейчас ведется активная подготовка к форуму во Владивостоке, к этому готовится и президент, поскольку там будет обширная программа, передает ТАСС.

    По словам Пескова, о международных мероприятиях вскоре расскажет помощник президента Юрий Ушаков. «Будет, разумеется, пленарное заседание, на котором выступит президент. Будет пленарное обсуждение. Это очень важное мероприятие», – сказал он.

    Напомним, в ноябре 2023 года в Фонде Росконгресс сообщили, что ВЭФ пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.

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    29 августа 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков: Путин готовит поручения по борьбе с инфляцией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин ведет подготовку поручений по борьбе с инфляцией и «кредитным перегревом», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Перечень поручений по итогам экономического совещания находится «на выпуске», в него включат поручения, связанные с борьбой с инфляцией и с «кредитным перегревом», сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявлял, что борьба с инфляцией должна вестись за счет роста предложения товаров и услуг.

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    29 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал рабочую встречу Путина с главой «Промсвязьбанка»

    Песков: Путин проведет рабочую встречу с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин встретится с главой «Промсвязьбанка» Петром Фрадковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, Путину в четверг предстоит череда встреч и внутренних совещаний в Кремле, в частности будет важная встреча с председателем «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что ПСБ – это «банк большой, важный, вставший на ноги и играющий все большую роль в банковской сфере на очень ответственных участках».

    «Будет доклад об итогах промежуточных в работе финансово-кредитного учреждения», – подытожил Песков.

    Ранее «Промсвязьбанк» объявил о покупке банков в Донецкой и Луганской народных республиках.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      5 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

      12 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Война стала не политикой, а вопросом выживания

      Когда прямо сейчас на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками и бьют по школам и торговым центрам Донецка, находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

      20 комментариев
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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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