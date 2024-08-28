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    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    7 комментариев
    28 августа 2024, 16:25 • Новости дня

    Захарова: Россия не приемлет требования Украины к Белоруссии об отводе войск с границы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления из Киева с требованием к Минску об отводе войск от границы с Украиной неприемлемы для Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Украинскую сторону регулярно подстрекают западные политики, они пытаются вынудить киевский режим наносить удары не только по России, но и по Белоруссии, сказала Захарова, передает ТАСС.

    По ее словам, «никто в здравом уме не будет всерьез воспринимать заверения киевского режима в отсутствии, как там было сказано, намерения совершать недружественные шаги в отношении белорусского народа».

    Белоруссия выполняет обязательства по недопущению ударов в спину России, усиливая оборону границы.

    Москва высоко ценит действия Минска и считает демарш киевского режима «неприемлемым, оторванным от реальности».

    Ранее МИД Белоруссии сообщил, что киевский режим не направлял официальных обращений с просьбой отвести войска от украинско-белорусской границы.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

    Коментарии (22)
    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

    Коментарии (15)
    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (2)
    28 августа 2024, 02:59 • Новости дня
    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС

    Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС

    Украина захотела достроить Чигиринскую АЭС
    @ Край Х/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская энергетическая компания «Энергоатом» хочет достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, проект заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила компания.

    Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».

    Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.

    Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».

    Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.

    Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.

    В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.

    Коментарии (29)
    28 августа 2024, 06:33 • Новости дня
    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области

    В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей

    Жителей двух населенных пунктов эвакуировали в Воронежской области
    @ ГУ МЧС России по Воронежской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Жителей двух населенных пунктов Воронежской области решили временно эвакуировать, так как обломки сбитого БПЛА вызвали пожар вблизи взрывоопасных объектов, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

    Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.

    В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.

    Коментарии (7)
    28 августа 2024, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Центр» за последние сутки взяли под контроль поселок Камышевка в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила формирования 44-й, 53-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила семь контратак украинских штурмовиков 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 475 человек, американский БТР М113, американскую гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Коментарии (2)
    28 августа 2024, 01:56 • Новости дня
    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»

    Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»

    Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

    Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.

    Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».

    По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.

    Коментарии (12)
    28 августа 2024, 13:32 • Новости дня
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имеет альтернативные маршруты поставок газа в Европу, когда как решение Киева прекратить транзит российского газа по территории Украины нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, у России есть альтернативные планы поставок голубого топлива в Европу, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что решение Киева отказаться от транзита российского газа нанесет серьезный удар по интересам европейских потребителей – они будут вынуждены платить за газ гораздо больше, что негативно скажется на конкурентоспособности их промышленности.

    «Цены на газ значительно вырастут, что приведет к росту инфляции и снижению уровня жизни населения», – сказал представитель Кремля.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Коментарии (14)
    28 августа 2024, 05:54 • Новости дня
    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР

    Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб

    Украинские власти сбежали из Селидово в ДНР
    @ Nariman El-Mofty/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Из города Селидово в ДНР, который контролируют вооруженные силы Украины, уехали украинская администрация и «все службы», в том числе коммунальные, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».

    Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.

    При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.


    Коментарии (5)
    28 августа 2024, 05:28 • Новости дня
    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта

    Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта

    Экс-сотрудницу администрации Белгородской области обвинили в подготовке теракта
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук и ее сообщнику Александру Холодкову предъявлено обвинение в подготовке теракта, сообщили в правоохранительных органах.

    Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».

    Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.

    Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.

    В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 17:32 • Новости дня
    Зеленский: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа
    Зеленский: Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа
    @ IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа.

    Он подчеркнул, что в вопросе о продлении договора «поставлена точка», передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в случае запроса из Европы Украина готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему.

    В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку находится в процессе переговоров с Москвой о возможности продления транзита газа через Украину.

    В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения.

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    27 августа 2024, 20:41 • Новости дня
    Мирошник усомнился в способности Украины произвести баллистическую ракету

    Дипломат Мирошник усомнился, что Украина смогла самостоятельно произвести баллистическую ракету

    Мирошник усомнился в способности Украины произвести баллистическую ракету
    @ Пресс-служба губернатора Белгородской области/ТАСС

    Украина без западной помощи не смогла бы собственными силами произвести баллистическую ракету. С таким мнением в эфире Первого канала выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Я не верю ни в какие варианты самостоятельного изготовления ракеты», – сказал он, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что КБ «Южное», которое осталось на территории Украины после распада СССР, никогда не обладало полным циклом создания такой ракеты, потому что системы управления поставлялись с других предприятий.

    «Они там осуществляли, собственно, сборку. Поэтому там они вряд ли могут это самостоятельно сделать», – выразил уверенность Мирошник.

    По его словам, в создании украинской ракеты «в любом случае будет западный след».

    «В истории мы достаточно много знаем вариантов, когда вдруг какие-то страны, которые плохо вообще разбирались в физике, у них тут такие прорывы в ядерной энергетике появлялись», – подчеркнул представитель МИД России, добавив, что это как раз  тот самый случай, когда без Запада  Украина никогда и ничего сделать не сможет

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты.

    Коментарии (13)
    28 августа 2024, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украина неспособна достроить Чигиринскую АЭС

    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина не обладает мощностями, позволяющими самостоятельно создавать новые АЭС. Офису Зеленского придется обращаться за помощью к американским фирмам и банкам, однако это приведет к колоссальному удорожанию электроэнергии для будущих потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее на Украине заявили о намерении достроить Чигиринскую АЭС.

    «Речь идет о производственной площадке Чигиринской ТЭЦ, которую еще в советское время несколько раз переименовывали в АЭС. Строительных работ данный бюрократический процесс не касался. Проект находился на самой ранней стадии возведения: конструировались здания гуманитарного характера, в частности панельные жилые дома для работников будущей станции», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Сейчас же Украина заявляет о планах по возведению полноценной АЭС с энергоблоками по американской технологии АР1000. Данный реактор уже используется в Китае, однако Поднебесная отказалась от очередной установки этого оборудования. Официальная причина решения не оглашалась, однако вполне возможно, что Пекин был не удовлетворен качеством разработки США. В самих Штатах судьба АР1000 также складывается не лучшим образом», – уточняет он.

    «Что касается Украины, единственной страной, кто может выдать ей кредит на возведение новой станции, являются США. Скорее всего, офис Зеленского получит деньги лишь с условием оформления займа с рыночной ставкой. В текущих условиях это может стать колоссальным бременем для экономики страны», – акцентирует эксперт.

    «Конечно, обслуживание кредита в этом случае ляжет на плечи потребителей. Однако в таком случае создание АЭС теряет всякий смысл, поскольку главная задача данного объекта – обеспечение населения дешевой энергией. Тем не менее сама по себе площадка Чигиринской ТЭЦ хорошо подходит для конструирования станции», – уверен он.

    «Фактически она находится в центре страны, что может позволить ей поставлять электричество во многие регионы Украины. Однако против проекта по экологическим причинам могут выступить соседние государства ЕС. Кроме того, строительные работы придется вести в условиях военного времени. Данный факт значительно повышает риски. Офису Зеленского придется искать застройщика, готового пойти на эти риски», – уточняет собеседник.

    «Искать его определенно придется за рубежом. У Украины в настоящий момент нет необходимых ресурсов для возведения АЭС. Потенциал советского времени был полностью растерян. Поэтому заявленный проект, вероятно, постепенно превратится в очередную коррупционную схему», – считает эксперт.

    На этом фоне он указал на масштабы воровства на Украине: чиновники умудряются «делать деньги на военных подрядах и гуманитарке». «Они присваивают это себе, а потом перепродают через розничную сеть, а иногда и реэкспортируют под видом украинского продовольствия. В случае с атомной отраслью провести подобные схемы будет сложнее, потому что придется воровать на американской стороне, а не на украинской. Но и здесь будут найдены подходы», – считает спикер.

    «Офис Зеленского руководствуется стратегией: «Если могут дать деньги – проси их на любой проект». Сейчас в этой стране умоляют о займах на любой разрушенный мост. Представители атомного сектора, скорее всего, решили, что им тоже можно попытаться залезть в кормушку», – заключил Анпилогов.

    Ранее украинская компания «Энергоатом» заявила о намерении достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Там планируют возвести четыре энергоблока по технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине, предусмотренной на период до 2050 года.

    Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров. «Энергоатом» намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин. Сейчас населенный пункт представляет собой улицу с двумя заселенными пятиэтажками и одним магазином.

    Напомним, решение о строительстве Чигиринской АЭС было принято еще в 1970 году. Проект был заморожен в 1989-м в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Возможность возобновления строительства Чигиринской АЭС в Киеве обсуждают с осени 2022 года.

    Кроме того, для усиления энергетической безопасности страны «Энергоатом» проводит ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Как сообщил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, правительство по-прежнему планирует покупку двух реакторов российского производства ВВЭР-1000 у Болгарии.

    Также на Хмельницкой АЭС стартовал проект по строительству энергоблоков № 5 и № 6. Эти устройства будут первыми из тех девяти, что американская компания Westinghouse собирается создать на Украине. Глава «Энергоатома» Котин заявлял, что после запуска строящихся блоков ХАЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман в свою очередь отмечал, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива.

    Коментарии (4)
    28 августа 2024, 04:28 • Новости дня
    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении ограничений на использование Киевом оружия США против России

    США не разрешили ВСУ «глубокие удары» по России американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что в данном вопросе политика США «не меняется». ВСУ разрешено применять американскую военную помощь «для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», сказал он. Однако, как пояснил Райдер, относительно «ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России» политика Вашингтона «остается прежней», передает РИА «Новости».

    Райдер заявил, что США «не находятся в состоянии войны с Россией и не стремятся к конфликту с Россией». По его версии, США лишь «поддерживают демократическую страну», которой требуется оружие для самообороны.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель признал, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    Коментарии (8)
    28 августа 2024, 11:41 • Новости дня
    В Польше признали невозможность поставлять оружие Украине

    Минобороны: Польша больше не в состоянии поставлять Украине вооружения

    В Польше признали невозможность поставлять оружие Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша уже передала Украине все вооружения, которые могла ей поставить, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, все, что в Польше могли передать Украине, уже передано, причем на много миллиардов, передает ТАСС.

    Глава Минобороны указал, что для него «безопасность польского государства всегда является высшей целью и все решения, которые Польша по этому вопросу принимает, принимаются с учетом безопасности польского государства».

    Косиняк-Камыш добавил, что в Киеве должны понять, что Польша должна сохранять свои возможности – и это является приоритетом.

    Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов).

    Коментарии (5)
    28 августа 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.

    По данным пресс-службы УФСБ РФ по ДНР, задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства лицам, планировавшим совершить теракты на территории ДНР, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий жительница Мариуполя была задержана.

    В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания, в которых подробно рассказала о своей роли в преступной схеме и назвала других лиц, причастных к организации терактов.

    Ранее ФСБ предотвратила подрыв релейного шкафа в Белгородской области.

    Коментарии (2)
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    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

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    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

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    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

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    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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