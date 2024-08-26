Глобального мира не получилось даже в сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция всё того же мира, с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.0 комментариев
Песков: На совещании с Путиным доклады зачитали Силуанов, Набиуллина и Решетников
В ходе совещания по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным прозвучали доклады министра финансов Антона Силуанова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Совещание продолжается, там с докладами выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, сказал Песков, передает ТАСС.
Они рассказывают об основных направлениях экономической политики до 2030 года. Планируются отдельные выступления Набиуллиной и Решетникова о банковском кредитовании.
На такого рода заседаниях предполагается активный обмен мнениями, в этом совещании участвует премьер Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер – глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В ходе совещания президент отмечал, что в нацпроектах не должно быть пустышек и проходных пунктов для «галочки».