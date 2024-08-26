Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.3 комментария
В результате атаки БПЛА на Энгельс Саратовской области никто не пострадал
Многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе поврежден в результате атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
По его словам, в результате атаки беспилотников был поврежден многоэтажный дом на улице Пушкина в Энгельсе, никто не пострадал, жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели, передает ТАСС.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА, есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове серьезно пострадала женщина.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА, есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В Саратове серьезно пострадала женщина. Минобороны России сообщило, что над Саратовской областью ночью были сбиты девять беспилотников.