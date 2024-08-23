На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Захарова назвала Запад наводчиком ударов Киева по гражданским объектам
США и другие западные страны стоят в качестве наводчика за ударами Киева по гражданским объектам, Запада поставил киевский режим на «террористические рельсы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Х Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на платформе «Росмолодежь. События».
Она уточнила, что преступления Киева фиксировались давно. США воспитали киевский режим и поставили его сначала на экстремистские, а потом на террористические рельсы, передает ТАСС.
До этого Запад готовил почву, уничтожая украинскую государственность. По словам Захаровой, это делалось, чтобы использовать Украину в качестве инструмента для «нанесения России стратегического поражения».
«В нашей трактовке это есть гибридная война, объявленная Западом. Поэтому не надо просто следовать их формулировкам и не надо отказывать себе в том, чтобы видеть истинные смыслы», – сказала дипломат.
Она напомнила, что за всеми ударами Киева стоял Запад.
Ранее Захарова заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область было инициировано Западом.