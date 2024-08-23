Захарова назвала Запад наводчиком ударов Киева по гражданским объектам

Tекст: Елизавета Шишкова

Она уточнила, что преступления Киева фиксировались давно. США воспитали киевский режим и поставили его сначала на экстремистские, а потом на террористические рельсы, передает ТАСС.

До этого Запад готовил почву, уничтожая украинскую государственность. По словам Захаровой, это делалось, чтобы использовать Украину в качестве инструмента для «нанесения России стратегического поражения».

«В нашей трактовке это есть гибридная война, объявленная Западом. Поэтому не надо просто следовать их формулировкам и не надо отказывать себе в том, чтобы видеть истинные смыслы», – сказала дипломат.

Она напомнила, что за всеми ударами Киева стоял Запад.

Ранее Захарова заявила, что вторжение ВСУ в Курскую область было инициировано Западом.