Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин присвоил наименование «гвардейская» 15-й береговой ракетной бригаде
Указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 15-й береговой ракетной бригаде подписал президент России Владимир Путин.
Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, говорится в документе, передает РИА «Новости».
Указ вступает в силу со дня подписания, то есть с 22 августа.
В июле глава государства присвоил наименование «гвардейская» 39-й отдельной радиотехнической ордена Жукова бригаде особого назначения.