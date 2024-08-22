Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.5 комментариев
Сальдо: При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека
Украинские военные обстреляли Алешки и Казачьи Лагеря в Херсонской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
В Алешках при обстрелах множественные осколочные ранения и контузию получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Их госпитализировали, они получают всю необходимую медпомощь.
В Казачьих Лагерях ранение получил мужчина 1954 года рождения. В Каховке украинские боевики обстреляли административное здание, оно получило повреждения, но никто не пострадал.
Ранее при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранения получила женщина.