Сальдо: При обстрелах ВСУ в Херсонской области пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

В Алешках при обстрелах множественные осколочные ранения и контузию получили женщина 1963 года рождения и мужчина 1958 года рождения, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Их госпитализировали, они получают всю необходимую медпомощь.

В Казачьих Лагерях ранение получил мужчина 1954 года рождения. В Каховке украинские боевики обстреляли административное здание, оно получило повреждения, но никто не пострадал.

Ранее при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области ранения получила женщина.