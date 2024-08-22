Федерация баскетбола России подтвердила наличие сборной Колумбии на турнире в Перми

Tекст: Дмитрий Зубарев

В РФБ заявили, что матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, организовали в соответствии с официальными документами и подтверждениями, при этом взаимодействия с Федерацией баскетбола Колумбии осуществлялись через официальные каналы, что исключает сомнения в легитимности участия данной команды в соревновании, передает РБК.

При этом Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на турнир в Россию, не получила официального приглашения и не давала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке Дружбы, сообщает «Чемпионат».

Между тем Telegram-канал «Мутко против» опубликовал официальное письмо Федерации баскетбола Колумбии, из которого становится понятно, что там знали, что их команда поедет в Россию, и подтверждали ее участие в турнире.