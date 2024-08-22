  • Новость часаФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем России понадобились 11 новых АЭС
    Видео с целующим Коран Путиным стало популярным по всему миру
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Глава МИД Польши посетовал на невозможность сноса сталинской высотки в Варшаве
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    В Курской области подбит американский танк Abrams
    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    Казахстан ответил на упрек Лукашенко об отношениях с Россией
    Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальные преступления
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия становится ковчегом традиции

    Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Расследование диверсии на «Северных потоках» ускорит раскол Европы

    Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?

    8 комментариев
    22 августа 2024, 11:35 • Новости дня

    Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Олег Газманов ко Дню флага написал песню «Русский мир»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский певец Олег Газманов поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    На своей странице в соцсети «Вконтакте» он поздравил россиян с днем Государственного Флага России и выразил благодарность субъектам России и всем, кто принял участие в создании клипа на песню «Русский мир».

    Также группа «Любэ» в соцсети «Вконтакте» рассказала о том, что выпустила клип на песню «За тебя, Родина-мать». В записи видео также приняли участие певцы Александр Маршал, Олег Газманов, автор и исполнитель, Shaman, Александр Скляр, Виктория Дайнеко.

    Песня была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном юбилейном альбоме к 25-летию коллектива. Видеорядом к ролику стали знаменитые пейзажи и достопримечательности страны, моменты спортивных побед российских спортсменов.

    Как сообщает ТАСС, жители регионов Дальнего Востока уже начали отмечать День Государственного флага. Акция по поднятию российского триколора с участием молодежи и воспитанников детских садов состоялась в Улан-Удэ.

    В Якутии в День Государственного флага начался I Республиканский семейный патриотический фестиваль «Отон фест» («брусника» в переводе с якутского языка).

    Во Владивостоке к празднику приурочен автопробег от мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота до Новосильцевской береговой батареи Владивостокской крепости.

    Кроме того, в мультимедийном парке «Россия – моя история» состоится концертная программа.

    В Магаданской области развернута выставка национального декоративно-прикладного творчества «Мут омэтту». Также праздничные акции, концерты, выставки проводятся в Забайкалье, на Камчатке и на Сахалине.

    В Хабаровске вечером состоится легкоатлетический пробег – под флагом России участники преодолеют дистанцию в символичные 2024 м.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

    Коментарии (25)
    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

    Коментарии (31)
    21 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить заработок «беглых» артистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ разрабатывает меры, ограничивающие возможность получения доходов «беглыми» артистами и писателями на своих произведениях в России.

    Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале, эти решения будут направлены на то, чтобы дополнительно ограничить возможность заработка покинувших страну артистов и писателей, которые продолжают «поливать грязью Россию», передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России.

    Коментарии (7)
    21 августа 2024, 15:16 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов

    Роскомнадзор: DDoS-атака стала причиной сбоя в Telegram и WhatsApp в России

    Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе интернет-сервисов
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбой в работе ряда интернет-сервисов на территории России, в том числе мессенджеров Telegram и WhatsApp, произошел из-за DDoS-атаки, сообщили в Роскомнадзоре.

    DDoS-атаке подверглись российские операторы связи, она уже отражена, сервисы работают в обычном режиме, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией) в России произошел сбой. Также для пользователей оказался недоступен сервис «Сбой.рф».

    Коментарии (2)
    21 августа 2024, 17:35 • Новости дня
    В Мурманской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Губернатор Чибис сообщил об угрозе атаки БПЛА в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил глава региона Андрей Чибис.

    «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

    Чибис уточнил, что все меры по повышению безопасности уже приняты.

    В аэропортах Мурманска и Апатитов временно ограничили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА над пятью регионами России.

    Коментарии (7)
    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

    Коментарии (4)
    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

    Коментарии (23)
    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

    Коментарии (7)
    21 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    В Госдуме пообещали поддержать проект о выплатах супругам за долгий брак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства намерен поддержать законопроект о выплатах супругам за продолжительность брака, заявила глава комитета Нина Останина.

    Правительство не поддержало предыдущую версию законопроекта, указав на отсутствие проработанного механизма выплат, передает РИА «Новости».

    «Законопроект, который вносили депутаты, он отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый законопроект. Он попадет в наш комитет, и наш комитет его поддержит. Поддержка авторам законопроекта нужна, и в моем лице они ее найдут», – сказала Останина.

    Она отметила, что подобные инициативы уже успешно реализуются в отдельных регионах России. Однако семьи, состоящие в долгосрочном браке, заслуживают особого внимания государства независимо от места жительства, считает Останина.

    По ее мнению, определение источников финансирования для реализации проекта – задача правительства, а депутаты должны защищать интересы своих избирателей и укреплять институт семьи.

    Ранее Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате.

    Коментарии (3)
    21 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    Советник Трампа допустил его телефонные переговоры с Путиным по Украине
    @ Pete Marovich/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Старший советник кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил возможность его звонка президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине.

    Отвечая на вопрос о возможности телефонных переговоров между Путиным и Трампом, Хьюз сказал, что не отвечает за календарь звонков Трампа, но отметил, что он продемонстрировал способность общаться и сохранять общение с мировыми лидерами, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп рассказал бизнесмену Илону Маску, что рассчитывает в случае переизбрания снова «поладить» с президентом России Владимиром Путиным.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 20:40 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения начальнику управления трансформации ФСИН по делу о взятке

    Суд заключил под стражу начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко, задержанный по подозрению во взяточничестве, заключен под стражу.

    Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает РИА «Новости».

    Заседание, на котором решался вопрос об избрании меры пресечения Тимченко, прошло без представителей СМИ и зрителей. Их попросили удалиться из-за окончания официального рабочего дня.

    Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, Тимченко подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей.

    Накануне сообщалось, что ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 19:17 • Новости дня
    Беглов встретился с размещенными в Петербурге детьми из Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов провел встречу с детьми, прибывшими в город из Курской области, и по видеосвязи пообщался с их родителями.

    «Сегодня вместе с ребятами из Курской области пообщались по видеосвязи с их родителями, оставшимися в регионе. Хорошо понимаю, что отправить ребенка одного в незнакомый город – волнительно. Рассказал мамам и папам про условия размещения детей, ответил на все интересующие вопросы по их пребыванию в Петербурге», – сообщил Беглов в своем Telegram-канале.

    Для детей в городе созданы все необходимые условия, с ними ведут работу психологи и педагоги, сообщил глава Петербурга.

    По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, на минувших выходных в Петербург из курского приграничья отправились почти 200 детей. Они уже посетили многие достопримечательности в Северной столице, отметил он.

    «Благодарю губернатора Александра Дмитриевича Беглова и жителей Санкт-Петербурга за поддержку!» – написал Смирнов в своем Telegram-канале. Он добавил, что Петербург стал одним из первых городов, направивших гуманитарную помощь в Курскую область.

    Ранее сообщалось, что из приграничных районов Курской области вывезли около 13 тыс. детей.

    Коментарии (0)
    21 августа 2024, 15:37 • Новости дня
    Приговор блогеру Баязитовой попросили изменить

    Топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков попросил изменить приговор блогеру Баязитовой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель топ-менеджмента «Промсвязьбанка» Александра Ушакова обратился в суд с ходатайством о замене реального срока наказания на условный для журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой.

    Об этом сообщил адвокат Баязитовой Игорь Михеев, передает «Газета.Ru». По его словам, это может привести к сокращению срока заключения для Баязитовой.

    «Поскольку раньше он такую позицию в отношении Александры не высказывал, то сейчас суд может учесть это», – отметил адвокат.

    Он подчеркнул, что суд не сможет применить условно-досрочное освобождение (УДО) при вынесении приговора даже в случае смягчения наказания. Однако сокращение срока может приблизить Баязитову к освобождению, отметил Михеев.

    «Баязитова на сегодняшний день сидит под стражей в тяжелых условиях два с небольшим года. По факту, если день за полтора, она уже на сегодняшний день отсидела три года и [примерно] пятнадцать дней. Соответственно, если ей дадут три года и пятнадцать дней, то тогда ее освободят», – сказал он.

    Напомним, в ноябре прокурор потребовал 14 лет для журналистки Александры Баязитовой за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка. В итоге суд приговорил ее к пяти годам колонии.

    Коментарии (0)
    Главное
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России
    Mysl Polska: Милитаризация Польши не сделает страну безопаснее
    Для строительства «гигазавода» Tesla под Берлином вырубили 500 тыс. деревьев
    В Латвии обматерившему Галкина блогеру запретили въезд в страну
    Мальчики отрезали волосы девочке в Подмосковье за сделанное замечание

    Зачем России понадобились 11 новых АЭС

    «Росатом», который в последние годы строил атомные станции в основном за рубежом, разворачивает свой взгляд на российский рынок. Компания планирует построить 11 новых атомных электростанций на территории России. И это не учитывая замену нескольких старых АЭС. Зачем России понадобились новые атомные электростанции и чем они могут удивить мир? Подробности

    Перейти в раздел

    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Один расчет может без потерь уничтожить десятки единиц техники противника»

    «Такого раньше не было, чтобы один расчет мог без потерь уничтожить в одиночку десятки единиц техники или сотни единиц личного состава противника. Их работа для врага очень чувствительна, и операторы дронов становятся первоочередной целью», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере БПЛА и офицер Андрей Беднарский. Он также считает, что женщины – операторы дронов проявляют себя ничуть не хуже мужчин. Подробности

    Перейти в раздел

    Польский след в терактах на «Северных потоках» шокировал немцев

    Между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта. Сами поляки традиционно обвиняют во всем Россию, но признают: этот теракт был нужен именно Польше. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............