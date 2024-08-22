  • Новость часаНа аэродроме в Волгограде начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
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    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    18 комментариев
    22 августа 2024, 07:49 • Новости дня

    СМИ: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Kyiv Independent: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское правительство планирует начать подготовку к мирным переговорам с российской стороной осенью, пишет Kyiv Independent.

    По словам близкого к Владимиру Зеленскому источника, Киев намерен подготовить почву для возможных мирных переговоров этой осенью, передает РИА «Новости».

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    20 августа 2024, 11:22 • Новости дня
    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил об окончании боевых действий на Украине через два-три месяца

    Алаудинов предрек завершение боевых действий на Украине в ближайшие два-три месяца
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов выразил уверенность в том, что боевые действия на Курском направлении и спецоперация в целом завершатся в ближайшие два-три месяца.

    Как рассказал Алаудинов китайскому военному корреспонденту Лю Юйгуану, интенсивность боевых действий на Курском направлении неуклонно растет, в ближайшие месяцы ВС России завершат боевые действия на данном направлении и положат конец всей спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на канал Phoenix.

    Он подчеркнул, что Российская армия активно использует современные виды вооружений и военной техники, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.

    По его мнению, именно благодаря применению новейших разработок российские войска смогли добиться существенных успехов в ходе специальной военной операции.

    Ранее газета Financial Times отмечала, что инициатива переброски Киевом «скудных ресурсов» в Курскую область позволила российским военным добиться успеха в Донбассе.

    Коментарии (17)
    19 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    @ кадр из видео

    Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов, сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    «В Сумскую областную больницу в субботу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Их постановочно распределили по койкам и «оказывали помощь» на камеры иностранных журналистов», – рассказал РИА «Новости» о происходившем источник. Затем пленные под принуждением призывали российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах».

    Он подчеркнул: целью постановочных репортажей западных СМИ является попытка обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по собственному населению.

    Более того, от пленных требовали «слова благодарности» за «освобождение», после чего часть привлеченных к постановкам пленных из больницы увезли.

    При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    21 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли точный удар по месту дислокации украинского формирования «Кракен» в селе Галициново Николаевской области, уничтожив склад с ракетами, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, село Галициново давно стало базой для украинских националистов из «Кракена», вблизи местного глиноземного завода и портовой зоны экстремисты оборудовали крупный склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что весной на склад были доставлены партии ракет, предположительно, американских ATACMS.

    Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

    Коментарии (0)
    19 августа 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
    ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк
    @ Jose Colon/Reuters

    ВСУ практически полностью оставили поселок Новгородское (украинское название населенного пункта – Нью-Йорк), сообщили в силовых структурах региона.

    «В Новгородском (остались) редкие очаги сопротивления, их зачищают… Вообще противник практически покинул территорию», – сообщил ТАСС представитель силовых структур региона.

    Он уточнил, что в данный момент ВСУ совершают безуспешные попытки нанести удары из-за пределов поселка.

    На прошлой неделе сообщалось, что группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

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    21 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    Профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство, военнослужащие бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, подчеркнул глава ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Министр отметил, что военнослужащие проявляют массовый героизм и стойкость, они доказывают, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская». Белоусов напомнил, что в Запорожской области и в ДНР благодаря действиям этой бригады освобожден 21 населенный пункт.

    Личный состав бригады отличает мужество и отвага, свыше 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое являются Героями России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие возможности открывает освобождение Нью-Йорка в ДНР для Российской армии.

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    20 августа 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны у Торецка и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 585 человек, три танка, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны у Пречистовка и Шахтерского в ДНР.

    В ее зоне ответственности украинская сторона потеряла до 110 человек, танк, польскую САУ Krab и французскую гаубицу Caesar.

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    19 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР
    Российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» освободили один из крупных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны около Розовки, Дружбы, Новгородского и Птичьего в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены восемь контратак подразделений 150-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили более 495 военнослужащих, два танка, бронемашина «Казак», 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны рядом с Угледаром, Пречистовкой, Великой Новоселкой ДНР и Долинкой Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, 155-мм самоходную артустановку «Богдана», 152-мм гаубицу Д-30, три станции РЭБ «Буковель-AD». Уничтожены три полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.

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