«Ахмат» приготовился отразить попытку наступления ВСУ на Курском направлении

Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

Десантник завершает свое видео словами «быть добру».



Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.