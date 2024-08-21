Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.9 комментариев
«Ахмат» приготовился отразить попытку наступления ВСУ на Курском направлении
Спецназ «Ахмат» приготовился отразить попытку наступления ВСУ на Курском направлении
Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что подразделения готовятся отразить попытку наступления ВСУ на Курском направлении.
По его словам, украинские войска совершают перегруппировку, имеются общие сведения о месте, по которому ВСУ собираются ударить, передает ТАСС.
«Обстановка под контролем… Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», – сказал Алаудинов.
Ранее ВС России сорвали перегруппировку ВСУ в районе сел Левадное и Чаривное.