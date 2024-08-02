Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Песков: Россия сожалеет, что Олимпиада стала жертвой псевдолиберальных извращений
Олимпийское движение становится жертвой псевдолиберальных проявлений, граничащих с извращениями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя бой на Играх в Париже между алжиркой Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест, и итальянкой Анджелой Карини.
По его словам, бой он не смотрел и не было особого желания, передает ТАСС.
Он выразил сожаление, что «международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой этих вот псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями».
«Конечно, мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором свое важное место занимали и российские спортсмены. Но, к сожалению, эти времена уже миновали», – констатировал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что участие итальянской боксерши Анджелы Карини в Олимпийских играх в Париже завершилось досрочно из-за травмы, полученной в поединке с алжирским трансгендером Иман Хелиф, которая ранее не прошла гендерный тест.