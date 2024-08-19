Существенное повреждении энергоинфраструктуры зафиксировано в Харьковской области

Он сообщил, что энергетическая инфраструктура в Казачьей Лопани, Новой Казачьей, Цуповке и Дубовке в ночь на 19 августа «существенно пострадала», передает ТАСС.

Между тем, как сообщили в «Укрэнерго», на фоне вернувшейся жары с понедельника в стране возобновляется применение графиков отключения электричества.

По данным властей Украины, за последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) собственных мощностей генерации, в частности, уничтожены порядка 80% тепловой и треть всей гидрогенерации. В связи с этим на Украине с начала лета действовали графики отключения света, продолжавшегося от восьми до 12 часов в день.

С 30 июля отключения света прекратились, однако уже 18 августа замминистра энергетики страны Светлана Гринчук предупредила, что графики могут быть вновь введены.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, на данный момент Украина близка к энергетической катастрофе.