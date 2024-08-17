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    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 15:17 • Новости дня

    В Германии призвали выяснить роль Шольца в подрыве «Северных потоков»

    Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

    В Германии призвали выяснить роль Шольца в подрыве «Северных потоков»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала создать парламентскую комиссию по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» с целью определения роли правительства Германии в этом деле, сообщила медиагруппа Funke. .

    По ее словам, комиссия должна изучить вопрос о том, «что и когда немецкие власти и представители правительства знали о планах нападения».

    «Если окажется, что германские власти заранее знали о плане нападения, то мы будем иметь скандал века в немецкой политике», – цитирует ТАСС Вагенкнехт.

    Немецкий политик назвала подрыв «Северных потоков» «террористической атакой» на энергоснабжение ФРГ, но правительство Германии бездействует, и до сих пор не прояснило ситуацию, что, по ее словам, усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей коалиции «Светофор».

    Депутат полагает, что было сокрытие фактов, чтобы настроить население страны против поставок оружия на Украину, поскольку СМИ сообщилиЮ что  планы взрыва вынашивали высшие украинские военные с одобрения украинского президента.

    «Вместо того, чтобы продолжать требовать от немецких налогоплательщиков финансирования украинского госбюджета и бесконечных поставок оружия, пора бы поговорить о возмещении ущерба», – считает Вагенкнехт.

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла приветствовал предложение Вагенкнехт создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков».

    Ранее газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатором взрывов бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Между тем, экс-глава разведки ФРГ призвал требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков» от Украины и Польши.

    Напомним, немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.

    15 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    UNB: Бангладеш отозвала посла из России и еще шести стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало послов из нескольких стран, в том числе из России, пишет портал UNB.

    По информации UNB, отозваны послы Бангладеш в России, ФРГ, Мальдивской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, США и Японии, передает ТАСС.

    Отмечается, что вскоре в эти страны будут направлены новые диппредставители. Должность посла Бангладеш в Москве с 2022 года занимал Камрул Ахсан.

    На прошлой неделе президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу распустил парламент, чтобы сформировать временное правительство после отставки премьер-министра Шейх Хасины.

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    15 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин

    Генерал ФРГ Фройдинг: Германия планирует до конца года передать Украине около 30 танков Leopard 1

    Германия решила передать Украине десятки танков Leopard и сотни бронемашин
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин до конца этого года хочет передать Киеву около 30 танков Leopard 1A5, заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

    Также Германия планирует поставить Украине два ЗРК IRIS-T SLM, два ЗРК IRIS-T SLS, управляемые ракеты к ним, десять ЗСУ Gepard, 400 бронемашин MRAP 4, 12 самоходных гаубиц PzH 2000 и четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, сообщил Фройдинг в интервью, опубликованном на YouTube-канале ВС ФРГ, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Киев получит от Германии беспилотники, различные системы борьбы с дронами, штурмовые винтовки, боеприпасы, грузовики, медоборудование и полевой госпиталь.

    Ранее Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1.

    Коментарии (33)
    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    Коментарии (0)
    15 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»

    Экс-глава разведки ФРГ рассказал о соглашении Дуды с Зеленским перед атакой на «Севпотоки»

    Стало известно о соглашении Киева и Варшавы по подрыву «Северных потоков»
    @ Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    «Совершенно очевидно, что польские спецслужбы были вовлечены в это. Я думаю, что речь идет не только о спецслужбах, но и о договоренности между высокопоставленными чиновниками Украины и Польши», – передает РИА «Новости».

    По словам Ханнинга, именно украинская спецслужба провела атаку, и «это стало возможным благодаря значительной логистической поддержке Польши».

    «Такие решения принимаются на самых высоких уровнях, и я полагаю, что между Зеленским и президентом Дудой была достигнута договоренность», – отметил эксперт.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.


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    16 августа 2024, 09:13 • Новости дня
    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»

    Антонов осудил отказ Белого дома комментировать данные о причастности Украины к подрыву «Северных потоков»

    Антонов объяснил молчание США по делу о подрыве «Северных потоков»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Молчание американских властей в ответ на новые публикации о причастности Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» фактически означает предоставление «карт-бланша» на подобные акции в будущем, выразил мнение посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, отказ официального представителя Белого дома Джона Кирби комментировать публикацию Wall Street Journal, касающуюся роли Киева и США в подрыве газопроводов, является свидетельством того, что Вашингтон занял позицию поощрения терроризма, передает РИА «Новости».

    «По сути, Америка дает «карт-бланш» на аналогичные преступления в будущем», – заявил Антонов.

    Также посол выразил мнение, что США пытаются переложить всю ответственность за произошедшее на Украину, при этом подчеркнув, что киевский режим не может предпринять никаких серьезных шагов без одобрения Вашингтона.

    Накануне официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался комментировать статью Wall Street Journal о подготовке теракта на «Северных потоках», в которой Владимир Зеленский сначала одобрил диверсию, а потом отозвал это решение.

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    17 августа 2024, 02:24 • Новости дня
    На четвертом военном объекте в ФРГ обнаружили следы диверсии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На воротах в казармах немецкого города Гархинг найдены следы взлома, инцидент стал четвертой по счету предполагаемой диверсией, пишут немецкие СМИ.

    На территории объекта в Гархинге также находится Центральный институт медицинского обслуживания, сообщил представитель территориального командования немецкой армии Bild и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает РБК.

    В ходе проверки не выявили следов проникновения в здания на территории казарм и связи с тремя схожими происшествиями в последнее время.

    До этого на базе НАТО в Гайленкирхене задержали подозреваемого, пытавшегося пробраться на базу. Через некоторое время произошли похожие события на базе ВВС в Кельне.

    Потом повреждения на заборе нашли у забора в Мехернихе. Военные предполагали, что им могли отравить воду, сначала бундесвер заявил о ее «аномальных показателях», но последующая проверка не выявила нарушений.

    Коментарии (5)
    15 августа 2024, 16:44 • Новости дня
    В ФРГ призвали требовать компенсацию от Киева и Варшавы за подрыв «Севпотоков»

    Экс-глава разведки ФРГ призвал требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков» от Украины и Польши

    В ФРГ призвали требовать компенсацию от Киева и Варшавы за подрыв «Севпотоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг призвал правительство ФРГ потребовать от украинских и польских властей возмещения убытков из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».

    В эфире телеканала Welt, он заявил, что ожидает, что федеральное правительство поймет, что необходимо потребовать возмещения убытков, передает РИА «Новости».

    Ранее Ханнинг заявил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность, которая обеспечила логистическую поддержку Варшавы для операции Киева по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Напомним, немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.

    Коментарии (15)
    15 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    Предполагаемая сообщница подрывника «Северных потоков» с Украины обвинила немецкие СМИ во лжи
    @ @Svitlana Uspenska

    Tекст: Александра Юдина

    Инструктор по дайвингу Светлана Успенская планирует подать в суд на немецкие СМИ за то, что они назвали ее одним из предполагаемых сообщников Владимира Журавлева, на которого прокуратура ФРГ выписала ордер на арест по делу о подрыве «Северных потоков», сообщили западные СМИ.

    Успенская подтверждает, что является дайвером, однако наотрез не признает причастность к диверсии, передает РИА «Новости».

    Также женщина утверждает, что не может погружаться на глубину, на которой произошел взрыв.

    Кроме того, по ее словам, на момент теракта она находилась в Киеве.

    Успенская добавила, что планирует подать в суд на немецкие СМИ и отсудить у них несколько миллионов евро за упоминание ее имени.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

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    16 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Во Франции назвали версию о подрывах на «Северных потоках» историей с небылицами

    Tекст: Кристина Цыцура

    Продвигаемая западными СМИ версия о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» является не более чем выдумкой, в которой содержится мало правды и много лжи, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Что касается диверсии на «Северных потоках», с вчерашнего дня СМИ пытаются навязать нам запутанную историю, где правды мало, а лжи много, чтобы скрыть настоящих организаторов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Филиппо.

    Он отметил, что появилась новая версия, согласно которой подрыв не был осуществлен Россией. «Это уже хоть что-то, но они месяцами утверждали обратное», – отметил он.

    Филиппо иронично заявил, что теперь нас хотят убедить, будто подрыв осуществили шестеро украинцев, которые «задумали это за стаканом в баре». По его словам, они арендовали лодку, а Зеленский в последний момент пытался отменить операцию, но ему ответили: «Уже слишком поздно! Мы в море и начали выполнение задачи».

    Политик подчеркивает, что новая версия выставляет Зеленского «наивным, но хорошим», в то время как НАТО, Польша, Британия и США остаются безнаказанными.

    Ранее газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатором взрывов бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

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    14 августа 2024, 15:46 • Новости дня
    СМИ: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США

    RT: Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» работал в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский дайвер Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI, пишут СМИ.

    Информация о бывшем месте работы Журавлева есть в его социальных сетях, передает RT. Там также указано, что он родился в Киеве и является выпускником университета им. Тараса Шевченко.

    Мать Журавлева работала в Государственной фискальной службе Украины, а сын Тимур также связан с дайвингом – он работает фрилансером в PADI, сообщает телеканал.

    Кроме того, в немецких СМИ упоминается некая Светлана У., которая, предположительно, сопровождала Журавлева во время диверсии на «Северных потоках». В своих социальных сетях она активно поддерживала ВСУ и собирала средства для украинской армии. Она также позиционирует себя как организатор дайвинг-туров.

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему дело по подрыву «Северных потоков» сдвинулось с мертвой точки.

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    15 августа 2024, 09:52 • Новости дня
    Экс-главком ВСУ Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»
    Экс-главком ВСУ Залужный отверг причастность к подрыву «Северных потоков»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2» и назвал сообщения о якобы своем участии в диверсии провокацией, сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

    Издание пишет, что в текстовой переписке ныне посол Украины в Великобритании Залужный заявил, что «ничего неизвестно о какой-либо подобной операции». Любые иные предположения генерал ВСУ назвал провокацией, добавив, что ВСУ не могут проводить никакие зарубежные миссии, а значит, и он не мог быть в них замешан, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Ранее сообщалось, что якобы Залужный привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (6)
    15 августа 2024, 07:40 • Новости дня
    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    Wall Street Journal: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»

    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, украинские чиновники заговорили о возможности подрыва газопроводов еще в мае 2022 года, передает ТАСС.

    Изначально планировалось, что в операции будут участвовать несколько дайверов и женщина, якобы устроившие круиз на небольшой яхте. Финансировать операцию согласились украинские бизнесмены.

    Такой план получил одобрение Зеленского, однако тот попытался его остановить после того, как об операции узнали в Центральном разведывательном управлении США.

    Более того, президент Украины поручил остановить операцию из-за требования ЦРУ, однако экс-главком ВСУ Валерий Залужный проигнорировал его, а затем и вовсе изменил первоначальный план – привлек к организации атаки экс-офицера Сил спецопераций ВСУ Романа Червинского.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (13)
    14 августа 2024, 16:18 • Новости дня
    Авиабазу НАТО в Германии закрыли из-за возможной диверсии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиабаза в Гайленкирхене на западе Германии, на которой базируются самолеты – разведчики НАТО, была закрыта из-за опасений по поводу возможной диверсии, пишет газета Suddeutsche Zeitung.

    Помимо закрытия авиабазы, принято решение о закрытии казарм, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя территориального командования, передает ТАСС.

    В настоящее время проводится проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды.

    Подобные меры были ранее приняты в казарме на авиабазе ВВС Кельн-Ван. Там зафиксировали загрязнение водопроводной воды, вызвавшее подозрения в диверсии.

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    15 августа 2024, 12:44 • Новости дня
    В Киеве опровергли причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Подоляк опроверг причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    В Киеве опровергли причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не обладает техническими и финансовыми ресурсами для проведения такой масштабной операции, как диверсия на «Северных потоках», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк агентству Reuters.

    По информации агентства, Подоляк категорически отверг все обвинения в адрес украинской стороны, заверив, что Киев не обладает ни техническими, ни финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения такой сложной и дорогостоящей диверсии, передает ТАСС.

    «Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов», – подчеркнул он. Советник президента также отметил, что подобные обвинения являются частью информационной войны, развязанной против Украины.

    Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отверг свою причастность к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2» и назвал сообщения о якобы своем участии в диверсии провокацией.

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (10)
    14 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    США заявили, что «не поддерживали» диверсию на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    США не знали о выдаче Германией ордера на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, которого немецкая прокуратура подозревает в подрыве «Северных потоков», сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер заверила, что США «не знали об этом». Также она заявила, что США «не поддерживали» диверсию. «Это не то, о чем мы были осведомлены», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

    Коментарии (0)
    15 августа 2024, 13:28 • Новости дня
    WSJ: Подрыв «Северных потоков» обсуждался во время пьянки офицеров ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мысль о теракте на «Северных потоках» якобы зародилась в ходе пьяной беседы в баре, где встретились украинские офицеры и бизнесмены, сообщил один из источников Wall Street Journal, причастный к заговору.

    Собеседник Wall Street Journal заявил, что идея «родилась из ночи крепкой пьянки», передает RT.

    По его словам, деньги на операцию дали бизнесмены, а курировал ее «высокопоставленный генерал».

    Напомним, экс-главком ВСУ Залужный отвергал свою причастность к подрыву «Северного потока» и «Северного потока – 2». Также и в украинском руководстве заявили о непричастности киевского режима к этим терактам.

    Ранее немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. СМИ сообщили, что Владимир Журавлев, которого прокуратура Германии подозревает в подрыве «Северных потоков», работал в американской Ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

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    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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