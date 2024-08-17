Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков»

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, комиссия должна изучить вопрос о том, «что и когда немецкие власти и представители правительства знали о планах нападения».

«Если окажется, что германские власти заранее знали о плане нападения, то мы будем иметь скандал века в немецкой политике», – цитирует ТАСС Вагенкнехт.

Немецкий политик назвала подрыв «Северных потоков» «террористической атакой» на энергоснабжение ФРГ, но правительство Германии бездействует, и до сих пор не прояснило ситуацию, что, по ее словам, усиливает подозрения в причастности к скандалу правящей коалиции «Светофор».

Депутат полагает, что было сокрытие фактов, чтобы настроить население страны против поставок оружия на Украину, поскольку СМИ сообщилиЮ что планы взрыва вынашивали высшие украинские военные с одобрения украинского президента.

«Вместо того, чтобы продолжать требовать от немецких налогоплательщиков финансирования украинского госбюджета и бесконечных поставок оружия, пора бы поговорить о возмещении ущерба», – считает Вагенкнехт.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла приветствовал предложение Вагенкнехт создать комиссию по расследованию подрыва «Северных потоков».

Ранее газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатором взрывов бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Между тем, экс-глава разведки ФРГ призвал требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков» от Украины и Польши.

Напомним, немецкие СМИ сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. в связи с делом о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило идентифицировать его как дайвера Владимира Журавлева из Киева.