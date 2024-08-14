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    14 августа 2024, 15:00 • Политика

    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов

    Эксперты объяснили, почему дело по подрыву «Северных потоков» сдвинулось с мертвой точки

    Германия повесила подрыв «Северных потоков» на киевских дайверов
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

    Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца, якобы причастного к подрывам «Северных потоков», пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. По данным журналистов, всего в преступлении были задействованы трое украинских инструкторов по дайвингу. Все они покинули ФРГ.

    По информации Telegram-канала Mash, к теракту причастны киевляне Владимир Журавлев (именно на него уже выписан ордер), Евгений и Светлана Успенские. Все они работали в одной школе дайвинга. При этом подозреваемые активно спонсируют ВСУ.

    Предполагается, что все они состояли в экипаже парусной яхты «Андромеда», которая после остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансе в Дании, в шведском Сандхамне и польском Колобжеге вернулась в Росток. По версии следствия, в какой-то момент дайверы опустились на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

    Что касается Журавлева, идентифицировать его удалось по снимку дорожной камеры, которая зафиксировала, как тот превысил скорость на автомобиле марки Citroen. Есть якобы очевидцы, которые видели группу украинцев на этой машине. Медиа также смогли связаться с находящимся в Польше сотрудником школы подводного плавания Владимиром, но тот категорически опроверг причастность к теракту.

    По данным агентства Reuters, ордер на арест, выданный Германией, получила Польша. Однако подозреваемый уже покинул пределы страны, поскольку Берлин не включил его имя в базу данных разыскиваемых лиц. Известно, что соучастник преступления направился на Украину. Об этом порталу Onet сообщила пресс-секретарь генерального прокурора республики Анна Адамяк.

    Напомним, подрыв «Северных потоков» произошел в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Почти сразу после ЧП стали возникать различные версии о причинах произошедшего. Так, сообщалось, что трубы повредил якорь одной из яхт, затем звучали предположения о якобы саморазгерметизации объекта. Однако заключение шведских сейсмологов о высокой активности на этом участке сыграло в пользу версии о подрыве.

    Уже тогда ряд косвенных признаков указывал на то, что за инцидентом стоят США, о чем писала газета ВЗГЛЯД. Однако параллельно The New York Times предположила, что подрыв осуществила некая украинская диверсионная группа. Владимир Зеленский причастность к произошедшему отрицал, передавало Politico.

    О причастности Штатов к подрыву трубопроводов неоднократно говорил и Владимир Путин. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он подчеркнул, что в данном случае виновного нужно искать не только среди тех, кто заинтересован в преступлении, но и среди тех, кто мог бы это сделать. По его мнению, таковым игроком могло бы стать ЦРУ.

    Кроме того, в октябре прошлого года секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США нанесли удар по «Северным потокам», надеясь разорвать торговые отношения Москвы со странами Европы, пишет «Парламентская газета». «Решают за счет других свои экономические проблемы», – добавил он.

    «Немецкие власти, скорее всего, остановятся на выдаче ордеров на арест злоумышленников в деле о подрыве «Северных потоков». Украинские власти полностью отрицают причастность к произошедшему, а искать виновных на территории этой страны представляется крайне сложным», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Посмотрим, попытается ли канцлер Олаф Шольц надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот отдал своих граждан в руки правосудия или хотя бы разрешил немецкой прокуратуре их допросить. Думаю, Украина считает, что в этом деле она находится под прикрытием США. Однако Вашингтон может изменить свое отношение к ситуации, если к власти вернется Дональд Трамп», – отмечает Рар.

    И все же расследование дела о подрыве «Северных потоков» сдвинулось с мертвой точки ввиду нескольких обстоятельств, считает украинский политолог Владимир Скачко. «Во-первых, между США и ЕС сейчас довольно неопределенные отношения. Вероятно, Германия пытается соскочить с того крючка, на который Штаты подсадили Евросоюз», – предположил он.

    «Во-вторых, Берлин таким образом может отводить от себя подозрения, если выяснится, что он сам причастен к теракту», – добавил он. Собеседник считает, что США также не желают оказаться в числе причастных. «Судя по всему, Вашингтон попытается избежать ответственности. В условиях изменения мирового уклада признание этого факта может стать ударом по прежнему гегемону в глазах всего Глобального Юга и Востока», – сказал эксперт.

    «Если в ходе расследования будет доказано, что виновны в подрыве «Северных потоков» граждане Украины, это станет хорошим поводом для давления на действующее украинское руководство»,

    – допускает Скачко. Не является случайным и тот факт, что дело по «Северным потокам» сдвинулось с мертвой точки именно сейчас. Это объясняется двумя факторами – внутриполитическим и внешнеполитическим, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «В европейской акватории взрывают газопроводы, немецкие компании-акционеры инфраструктуры терпят убытки, на рынке дефицит сырья, цены на энергоресурсы растут, что сказывается на потребителях. Безусловно, у населения есть много вопросов. Их озвучивают в том числе оппозиционные политики: почему не продвигается расследование? Почему, казалось бы, мощная Германия, которая была заинтересована в проектах, не может найти тех, кто совершил диверсию?» – детализировал собеседник.

    На этом фоне немецким властям необходимо показать свою эффективность, а также «некоторое движение в деле», уточнил он. «Цель Берлина – вывести тему «Северных потоков» из внутренней германской повестки», – добавил Юшков. Внешнеполитический фактор, скорее всего, предполагает кулуарные договоренности с США, продолжил эксперт.

    «Германия не может закрыть дело подобно Дании и Швеции. А если следствие продолжается, то должны быть какие-то результаты. В вопросе реальных заказчиков Берлин может выйти на своих ближайших союзников, поэтому они решили на всякий случай возложить ответственность за диверсию на украинцев», – указал собеседник.

    При этом не исключено, что немецкие политики поддержали именно эту версию из-за потенциальных преференций от Вашингтона. «США могли, например, пообещать взять на себя бремя финансовой помощи Украине на ближайшие годы и пока не перекладывать это на немцев. Взамен те делают услугу и обеляют американцев», – сказал эксперт. Он напомнил об угрозах Джо Байдена уничтожить «Северные потоки», а также об оговорках польских политиков о виновниках диверсии.

    «Теперь у США появляется весомый аргумент, будто даже Германия пришла к выводу, что взрывы на газопроводах – дело рук украинцев.

    Следовательно, можно замять историю, причем все в выигрыше: немцы показали результат, при этом не навредили реальным заказчикам», – пояснил Юшков. Украина же, скорее всего, наказана не будет, потому что, по логике Запада, страна ведет боевые действия с Россией – и ей всё можно. Более того, в офисе Владимира Зеленского могут прямо взять на себя ответственность за диверсию. «Местные чиновники могут выдумать историю, объявив исполнителей героями Украины», – допустил спикер.

    Сама же версия о дайверах, которые заложили бомбу и взорвали газопроводы, выглядит «комедийно», отметил он. «Трудно представить, что без участия западных спецслужб какие-то украинцы выехали с территории страны, когда там уже была закрыта граница. Более того, они ввезли огромное количество взрывчатки в Польшу, арендовали там яхту, приплыли в акваторию Дании и Швеции, заложили устройство и спокойно уехали», – напомнил эксперт.

    «Таким образом, если версия об украинских дайверах будет принята на официальном уровне, то Европе придется расписаться в том, что по ее территории можно разгуливать с динамитом в руках, либо ей предстоит признать себя соучастницей. То есть отмазаться европейцам будет крайне сложно, но пока они постараются сделать именно это», – заключил Юшков.

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    В деле о подрыве «Северных потоков» появились новые данные. Немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к теракту. Помимо него к организации преступления могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. Правда, в экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы. Подробности

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