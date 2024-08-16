Эксперты ЭИСИ назвали Россию борцом за сохранение традиционных ценностей в мировом спорте

Tекст: Александра Юдина

По словам политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, традиционные ценности, такие как «спорт вне политики», равенство спортсменов и приоритет спортивных достижений, отошли на второй план, уступив место обсуждениям гендерной идентичности и прав меньшинств.

«Парижская Олимпиада запомнилась провалами и множеством негативных новостей. Вместо мирового события, где на первое место выходило состязание спортсменов под известным лозунгом «Быстрее, выше, сильнее», мы увидели культ так называемых «новых ценностей Запада», – сказал он.

Министр спорта России Михаил Дегтярев добавил, что российские атлеты – украшение любых соревнований, потому наша страна будет делать все для того, чтобы восстановить их прав.

«Я разделяю здесь Международный Олимпийский комитет и Францию, как организатора Олимпийских игр. Остается только надеяться, что в ближайшее время произойдут и кадровые изменения. Президент МОК объявил о завершении карьеры руководителя. Было бы правильно, чтобы МОК возглавил представитель коллективного Юга. Многие представители Юга с традиционными ценностями в голове претендовать будут. И шансы на возрождение у олимпийского движения вернутся», – подчеркнул он.

Как считает российский шахматист, гроссмейстер, сопредседатель «Ассоциации студенческих спортивных клубов России» Сергей Карякин, олимпийским играм необходимы новые альтернативы, Россия способна организовать качественные спортивные мероприятия, привлекая сильных спортсменов со всего мира. Как пример, – игры БРИКС, идеалы которых разделяет большая часть населения Земли.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заметил, что защищая традиционные ценности, Россия постоянно сталкивается с обвинениями в чрезмерной консервативности.

«Удивительно на этой Олимпиаде даже не то, что люди с мужской хромосомой соревнуются в женском спорте, а то, что само обсуждение биологии объявляется кремлевским нарративом. Это самое поразительное. Потому что спорт – это история про справедливость, про честную соревновательность, что, мы видим, сейчас отсутствует», – сказал он, добавив, что Россия не на словах, а на деле защищает нормальные человеческие ценности, честный спорт и торжество науки.

Участники круглого стола выразили уверенность, что Россия, являясь сосредоточением традиционных ценностей, имеет все шансы остановить негативные тенденции в мировом спорте, встать в авангарде реформ олимпийского движения.