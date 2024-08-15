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    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    17 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    10 комментариев
    15 августа 2024, 05:20 • Новости дня

    США решили, что Израиль достиг предела своих военных возможностей в Газе

    New York Times заявила о достижении израильскими военными предела их возможностей в борьбе с ХАМАС в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, Израиль достиг предела своих военных возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, пишет New York Times.

    Сейчас ЦАХАЛ может «свободно перемещаться по Газе», уничтожена половина лидеров ХАМАС, Израиль контролирует поставки из Египта в Газу. В США не ожидали, что израильские военные добьются таких успехов, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Однако, как убеждены в Белом доме, вернуть заложников военными методами Израиль не сможет, как не сможет и полностью ликвидировать ХАМАС. В Вашингтоне считают, что продолжение бомбардировок лишь ухудшит положение мирных жителей Газы. Кроме того, как пишет New York Times, ЦАХАЛ не удалось полностью разрушить сеть подземных туннелей ХАМАС в Газе.

    Напомним, в США заявили о возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе.

    13 августа 2024, 14:55 • Новости дня
    Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль предупредил США и ЕС об ответном ударе по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    Это предупреждение необходимо, чтобы заранее «снизить давление» на Израиль со стороны международного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на «Галей ЦАХАЛ».

    В своих оповещениях Тель-Авив заявляет, что «какими бы ни были результаты [иранской] атаки», Израиль «полон решимости атаковать Иран в ответ», даже если в ходе иранской атаки не будет жертв.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    12 августа 2024, 19:44 • Новости дня
    Махмуд Аббас прибыл в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинский президент Махмуд Аббас прилетел в российскую столицу, сообщил спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и Африке и замглавы МИД Михаил Богданов.

    Аббас уже прибыл в Москву, сказал ТАСС Богданов, который встречал палестинского лидера на аэродроме.

    Ранее в Палестине сообщали, что Аббас в Москве встретится с российским президентом Владимиром Путиным 13 августа.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

    Axios: Блинкен отменил визит на Ближний Восток

    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен решил не лететь на Ближний Восток, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США.

    Блинкен планировал вылететь вечером во вторник, но поездку пришлось перенести «из-за неопределенности ситуации», сообщил корреспондент Axios Равид, передает ТАСС.

    Собеседник добавил, что Иран, по мнению Вашингтона, не начнет атаку на Израиль непосредственно во вторник.

    Ранее палестинский президент Махмуд Аббас сообщал, что Иран может решиться на ответ Израилю на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов.

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    13 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может решиться на ответ Тель-Авиву на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.

    Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.

    Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.

    «Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    12 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль

    Кирби: США готовятся к значительной серии атак Ирана на Израиль

    США предупредили о скорых масштабных атаках Ирана на Израиль
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль, призвал быть готовыми к серии масштабных ударов.

    Как указал Кирби на онлайн-брифинге, Соединенные Штаты выразили глубокую озабоченность в связи с растущей угрозой масштабных атак Ирана на Израиль в ближайшее время. По его словам, американская разведка располагает информацией, указывающей на высокую вероятность того, что такие атаки могут произойти уже на этой неделе, передает ТАСС.

    Кирби подчеркнул, что хотя точные планы Ирана пока неизвестны, американские власти ожидают серии серьезных ударов, которые могут быть осуществлены как непосредственно Ираном, так и его союзниками в регионе. В связи с этим США приняли решение усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

    В понедельник стало известно, что Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня. Ранее замначальника оперативного штаба Генштаба ВС Ирана Али Шадмани заявил, что ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

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    12 августа 2024, 19:12 • Новости дня
    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через 24 часа

    Fox News: Иран готов атаковать Израиль менее чем через сутки
    @ Iranian Army/WANA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иран может атаковать Израиль в течение следующего дня, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

    Официальные лица в регионе уверены, что ситуация обостряется. Однако подробности о том, как именно будет осуществлен удар, не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в Тегеране заявили, что его ответ на действия израильской стороны будет достойным и жестким.

    Обострение началось после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Выяснилось, что он был убит путем выстрела снаряда малой дальности с боеголовкой массой около семи килограммов. Кроме того, разведка Ирана заявила, что главу политбюро ХАМАС убили с разрешения США.

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    13 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    Аббас: Палестина примет участие во встрече БРИКС

    Аббас сообщил о приглашении Палестины на встречу БРИКС в формате «аутрич»

    Аббас: Палестина примет участие во встрече БРИКС
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестина получит приглашение на встречу БРИКС в формате «аутрич», сообщил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы обсудили наше видение текущих событий и последствия любых действий в это непростое время. Также мы говорили о двусторонних отношениях, которые у нас с Россией имеют давние стратегические корни», – отметил Аббас.

    Он добавил, что в ходе обсуждений были рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Палестиной, которые поддерживаются как на личных встречах, так и в телефонных разговорах.

    Аббас отметил, что в ходе встречи была достигнута устная договоренность о приглашении Палестины в рамках формата «аутрич» (налаживание связей – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее президент России в ходе встречи с главой Палестины заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на СВО.


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    13 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15

    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму в 18,82 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

    В сообщении говорится, что Израиль уже направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. По данным агентства, поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки планируется начать в 2029 году, передает ТАСС.

    Кроме того, госдеп США также одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму более 1,5 млрд долларов, пишет  РИА «Новости».

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район.

    Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

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    12 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    Движение ХАМАС заявило о гибели заложника в Газе от рук конвоира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС утверждает, что один из израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, убит своим конвоиром, еще двое заложниц получили тяжелые ранения, заявил официальный представитель военного крыла движения – группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – Абу Убайда.

    По его словам, двое бойцов, охранявших заложников, застрелили одного из пленных и серьезно ранили двух заложниц, передает ТАСС. Абу Убайда добавил, что сейчас радикалы «пытаются спасти жизни» раненых заложниц. Ответственность за инцидент он возложил на израильское правительство, которое «провоцирует бойцов ХАМАС и способствует ухудшению условий содержания пленных».

    Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные пока не располагают данными, которые бы подтверждали факт гибели в секторе Газа одного из удерживаемых там в заложниках израильтянина.

    Ранее в США заявили о возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе.

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    13 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Завершились переговоры Путина и Аббаса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас окончили переговоры, беседа проходила в подмосковной резиденции Ново-Огарево, она длилась порядка трех часов.

    Российский лидер проводил палестинского коллегу до машины, видеозапись с этим опубликована в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы президент России подтвердил приверженность Москвы к своей прежней позиции по вопросу образования Палестинского государства, а Аббас отметил, что Палестина не приемлет выселение своих граждан с ее территорий.

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    14 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    Россия призвала СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации

    Постпредство России призвало СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации ситуации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо осуществить визит на Ближний Восток в зону палестино-израильского конфликта, если это будет способствовать деэскалации ситуации в регионе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на заседании СБ, Россия призывает Совет «не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки». Он призвал СБ сообща подумать, какие меры можно предпринять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. «Если для этого необходим визит Совбеза на земле, то его нужно провести», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию.

    Ранее политолог Дмитрий Егорченков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.

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    13 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта

    Политолог Егорченков объяснил цель визита президента Палестины в Россию

    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва является традиционным посредником для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому контакты России и Палестины сейчас особенно актуальны, ведь кризис в регионе может расшириться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса.

    «Когда мы говорим о палестино-израильском треке, нужно понимать, что он всегда вписан в контекст так называемого большого ближневосточного урегулирования и является, пожалуй, его ключевым элементом. И конечно, исторически Москва всегда поддерживала право палестинского народа на собственное государство», – отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    По его словам, Аббас не просто так напомнил, что даже по линии ООН было принято более тысячи резолюций, где упоминались права палестинцев, «но все это не было реализовано из-за позиции Запада». «Кроме того, сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков», – указал он.

    «Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке. Наша страна является одним из участников так называемого ближневосточного квартета – объединения Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – напомнил спикер.

    «Позиция Москвы важна и на фоне того, что Запад закрывает глаза на страдания палестинцев и избыточно жестокое поведение армии Израиля. Впрочем, даже союзники Израиля признают, что действия нынешних израильских властей непропорциональны. Россия постоянно указывает, что неправильно делать весь палестинский народ ответственным за действия ХАМАС», – продолжил аналитик.

    «Кстати, тут есть пересечения и с позицией Москвы по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Я бы не сравнивал эти конфликты в полном объеме, в обоих случаях мирное урегулирование конфликтов предпочтительнее», – резюмировал собеседник.

    Во вторник в Ново-Огареве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. «У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим», – заявил Путин.

    «Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем: у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», – добавил глава государства.

    Аббас в ответ назвал Россию «дружественной страной для палестинского народа». «Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Россией. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», – указал он, упомянув про рекомендации Международного суда ООН о том, что израильская оккупация и поселенческая активность недопустимы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Ближний Восток всколыхнуло убийство Исмаила Хании – одного из лидеров ХАМАС и ключевого переговорщика с Израилем.

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    12 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Глава Пентагона приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Глава Пентагона Остин приказал отправить атомную подлодку США на Ближний Восток

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета» со ссылкой на AP, данные шаги предпринимаются на фоне усилий по достижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое могло бы помочь снизить напряженность в регионе после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра . В США ожидают ответных ударов со стороны Ирана и «Хезболлы» и усиливают свое присутствие в регионе.

    На борту авианосца USS Abraham Lincoln находятся истребители F-35 и F/A-18. США редко открыто объявляют об операцияподводной лодки.

    Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, рассказал, что Остин в тот же день переговорил с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и подтвердил желание США принять все возможные меры для защиты Израиля.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

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    13 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    Аббас: Палестина не приемлет выселение своих граждан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинская сторона не приемлет попытки принудительного переселения своих граждан из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

    Палестинский народ рассчитывает на гуманитарную поддержку и прекращение политики экспатриации, он не примет экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, сказал Аббас, передает РИА «Новости».

    Он выразил уверенность, что Палестина при поддержке России достигнет своих целей.

    По словам политика, ООН из-за давления США провалила миссию о принятии резолюции, которая бы «реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа».

    «Мы чувствуем, что Россия – один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство», – подчеркнул Аббас.

    Ранее в ходе беседы Путин отмечал, что проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта корнями уходят далеко в прошлое и «связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства».

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    13 августа 2024, 08:54 • Новости дня
    В ООН сообщили об обстреле 500 школ в секторе Газа

    ООН: За время конфликта Израиля и ХАМАС в Газе разрушены 500 школ

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа по меньшей мере 477 из 564 школ подверглись обстрелам и разрушениям в ходе конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, сообщило представительство Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.

    По данным ООН, прямому удару подверглись 344 школы, а 133 были разрушены в результате боевых действий. Отмечается, что пострадали 264 государственных школы, 57 частных и 156 школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    В докладе подчеркивается, что с начала боевых действий после нападения ХАМАС были нанесены удары по 180 школам, где размещались беженцы.

    Ранее в армии Израиля сообщили, что при ударе по школе в Газе ликвидированы командиры ХАМАС и «Исламского джихада».

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