Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
NYT: Россия победит на Украине вне зависимости от итогов выборов в США
NYT: Выборы в США не помешают России стать победителем в конфликте на Украине
В конфликте на Украине гораздо ближе к победе Россия, она может победить вне зависимости от результатов президентских выборов в США, пишет New York Times.
У Запада хватает ресурсов, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», но ему не достает «воли к победе», говорится в публикации New York Times, передает ТАСС.
Главы западных государств относятся к украинскому конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств, а победа на Украине уже «в руках России», и она достижима вне зависимости от того, кто станет президентом США в 2025 году.
Автор статьи отмечает, что пока Запад беспомощно наблюдает за происходящим на украинской территории, Россия «становится все смелее».