Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.0 комментариев
Турция ввела обязательную дактилоскопию для въезжающих в страну
Турция решила ввести обязательную дактилоскопию для въезжающих в страну
Власти Турции приняли решение о введении обязательной процедуры снятия отпечатков пальцев у всех лиц, въезжающих на территорию страны, заявил газете Sabah глава МИД страны Али Ерликая.
По его словам, новый порядок будет способствовать повышению уровня безопасности в стране и позволит более эффективно контролировать миграционные процессы, передает РИА «Новости».
Кроме того, планируется ввести электронное чипирование удостоверений личности для лиц, получивших статус временной защиты, в первую очередь для сирийских граждан.
Такая мера, по мнению властей, позволит предотвратить подделку документов и упростит процедуру идентификации личности.
В июле в турецком МВД сообщили, что устроивший взрыв в Москве въехал в Турцию как турист.