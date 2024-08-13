Байден не стал комментировать вторжение Украины в Курскую область

Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.21 комментарий
События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.21 комментарий
Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России
«Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.
«В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.
Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.
«Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.
В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.
Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники
По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.
Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.
Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.
Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.
Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.
Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.
Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.
Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.
Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область
«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.
Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.
Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер.
По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.
Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.
Замглавы Совбеза Медведев: Вылазка ВСУ повлечет за собой последствия для киевского режима
По его словам, президент России Владимир Путин дал оценку террористической атаке ВСУ на Курскую область. Медведев уверен, что «за то, что они сделали, они понесут заслуженное наказание», которое предполагает самые разные последствия для киевского националистического режима, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники.
Президент России Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области.
Попытки ВСУ проникнуть предпринимались в районах Общего Колодезя, Снагостя, Каучука, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отражена атака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, там уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.
При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.
Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 420 человек, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие.
Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.
ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека солдатами ВСУ
Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани РИА «Новости». «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это крайне сложно», – отметила Шамдассани.
В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой осудить террористические действия Украины в связи с атаками на Курскую область.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.
Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.
«Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.
Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья
Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».
Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.
На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.
Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.
Минобороны: Отряды ВСУ в Курской области разбежались после ударов Ка-52
Летчик-штурман рассказал, что экипаж получил боевую задачу по уничтожению скопления живой силы ВСУ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа «Вихрь», передает ТАСС.
Авианаводчик сообщил, что основная часть отрядов ВСУ была поражена, остальные обратились в бегство.
Ранее Минобороны сообщало, что Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области
Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.
Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.
Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.
Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.
30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.
Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.
Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.
В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.
Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.
Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.
Артамонов: Более 100 жителей Курской области эвакуировались в Липецкую область
По его словам, более 100 жителей Курской области приехали в Липецкую область, где для них подготовили пункты временного размещения, а для детей – загородные оздоровительные лагеря, передает РИА «Новости». Артамонов добавил, что для эвакуированных предусмотрены проживание, питание, медицинское сопровождение и консультация психолога.
Он добавил, что горячая линия в Единой диспетчерской службе работает круглосуточно, можно позвонить по номеру 8-800-450-48-48 и получить ответы на все интересующие вопросы.
Также губернатор заявил, что готовится вторая отправка гуманитарного груза в ПВР Курской области. «Пункты сбора помощи есть в каждом муниципалитете. Принести гуманитарку можно также в любой филиал центра соцзащиты. Адрес в Липецке – улица Циолковского, дом 11/1. Остальные адреса можно узнать по номеру 8-800-450-48-48», – добавил он.
Ранее врио губернатора Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе, что около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Блицкриг Зеленского в Курской области завершился
По его словам, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта, те пункты, которые пока заняты ВСУ, вычищаются.
Алаудинов отметил, что противник несет такие «потери, которые он не нес за весь этот период СВО». По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что ВСУ выставили наружу всю свою работу, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что разработкой украинской операции под Курском руководили американские генералы, задействовано множество иностранных наемников, не исключено, что участвуют специалисты из зарубежных стран.
При этом командир «Ахмата» уверен, что противник вряд ли продвинется дальше, потому что блицкриг Зеленского уже завершился.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники.
Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России потребовал от Минобороны выбить ВСУ из Курской области.