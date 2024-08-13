Львова-Белова провела «Разговор о важном» на молодежном форуме «Машук»

Участники форума объединили усилия, чтобы разработать актуальную модель обучения, просвещения и наставничества. Омбудсмен приняла участие в работе форума и встретилась с делегатами слета Федерального детского общественного совета (ФДОС), сообщается на сайте уполномоченного.

Львова-Белова провела «Разговор о важном» с учителями, педагогами, психологами – всего в зале собралось около 500 специалистов. На встрече она рассказала о деятельности института уполномоченных по правам ребенка, всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства, а также обсудила с представителями образовательной сферы, как школы могут помочь семьям в трудной жизненной ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил уполномоченному провести всероссийскую инспекцию системы органов профилактики социального сиротства. В рамках инспекции аппарат уполномоченного проверил уже шесть субъектов России.

«Наша задача разобраться со случаями, когда у ребенка есть родители и близкие родственники, а он находится в учреждении. Иногда стоит приложить совсем немного усилий, и дети снова будут вместе с родными. Принципиально важно, чтобы инспекция была и проверочным мероприятием, и выходом на решения, доступные для регионов. По итогам инспекции к 1 июня 2025 года будет сделан доклад президенту с предложениями по совершенствованию системы профилактики социального сиротства», – подчеркнула детский омбудсмен.

Львова-Белова призвала учителей включаться в проблемы семей и оказывать поддержку при обнаружении семейных трудностей. «Учебные заведения, педагоги также являются частью системы органов профилактики социального сиротства. Более того, вы – первичное звено этой профилактики. Вы можете увидеть, что семье нужна помощь, информировать родителей о возможностях, подсказать, куда обратиться за поддержкой – к специалистам, в социальные службы, благотворительные организации», – отметила уполномоченный.

Учителя работают с детьми в разных жизненных обстоятельствах. По мнению детского омбудсмена, особое внимание требуется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся с инвалидностью, детям из семей в трудной жизненной ситуации, детям участников специальной военной операции, а также ребятам, пережившим военные действия.