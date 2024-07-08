Глава НОМ призвал не допустить националистическую и мигрантофобную риторику на выборах

Tекст: Валерия Городецкая

В рамках совещания представители регионов рассказали о планах подготовки наблюдателей и ходе мониторинга всех стадий избирательного процесса, начиная от выдвижения и регистрации кандидатов до подсчета итогов голосования, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Председатель НОМ и член СПЧ Александр Брод обратил внимание на уже начатое внешнее противодействие российским выборам. «Уже состоялись заседания рабочих групп Госдумы и Совета Федерации по иностранному вмешательству в ход избирательных кампаний. Эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных НКО, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, выбирают обычные мишени для критики – и многодневное голосование, и ДЭГ, критикуют различные этапы избирательного процесса. Поэтому для нас тоже очень важно мониторить как федеральные, так и региональные информационные ресурсы СМИ, Telegram-каналы, социальные сети, выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты», – заявил Брод.

Он также призвал «обращать внимание на недопустимость использования кандидатами и политическими партиями националистической, мигрантофобной риторики, что некоторыми политическими силами используется в своих пиар-целях». «Для нас очень важно сохранять национальное, религиозное единство, не допускать повторения событий, которые произошли на Северном Кавказе», – подчеркнул эксперт. Брод также отметил, что предстоящий единый день голосования – это «не рядовой ЕДГ», поскольку количество избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах, предположительно достигло 4 тыс., будет задействовано 57,5 млн избирателей. В ближайшее время ассоциация НОМ начнет выпускать свои информационно-аналитические доклады по итогам выдвижения и регистрации.

Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова указала, что в рамках кампаний единого дня голосования в 2024 году уже наметилась тенденция: партии «продолжают качественно усиливать свое присутствие в региональной политике».

Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что в августе будут подписываться соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами.

Зампред комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и информационной безопасности Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников указал, что в этом городе закончилась регистрация кандидатов на выборах губернатора, после проверки сданных подписей определен итоговый вид бюллетеня. «В результате на выборах губернатора города осталось четыре кандидата, которые смогли пройти муниципальный фильтр», – заключил он.