В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Глава НОМ призвал не допустить националистическую и мигрантофобную риторику на выборах
Общественные штабы должны активнее пользоваться полномочиями представителя Общественной палаты в региональных избиркомах и тщательнее отслеживать информационные ресурсы на предмет иностранного влияния на избирательные кампании, такой вывод сделали в ОП России на совещании общественных штабов регионов. Председатель НОМ и член СПЧ Александр Брод призвал обращать внимание на недопустимость использования кандидатами и партиями националистической имигрантофобной риторики в пиар-целях.
В рамках совещания представители регионов рассказали о планах подготовки наблюдателей и ходе мониторинга всех стадий избирательного процесса, начиная от выдвижения и регистрации кандидатов до подсчета итогов голосования, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».
Председатель НОМ и член СПЧ Александр Брод обратил внимание на уже начатое внешнее противодействие российским выборам. «Уже состоялись заседания рабочих групп Госдумы и Совета Федерации по иностранному вмешательству в ход избирательных кампаний. Эксперты отмечают рост финансирования зарубежных радикальных НКО, экспертов, которые традиционно подвергают сомнению ход избирательных кампаний, выбирают обычные мишени для критики – и многодневное голосование, и ДЭГ, критикуют различные этапы избирательного процесса. Поэтому для нас тоже очень важно мониторить как федеральные, так и региональные информационные ресурсы СМИ, Telegram-каналы, социальные сети, выявлять проблемные публикации, проводить проверку этих материалов и расставлять объективные правовые и этические акценты», – заявил Брод.
Он также призвал «обращать внимание на недопустимость использования кандидатами и политическими партиями националистической, мигрантофобной риторики, что некоторыми политическими силами используется в своих пиар-целях». «Для нас очень важно сохранять национальное, религиозное единство, не допускать повторения событий, которые произошли на Северном Кавказе», – подчеркнул эксперт. Брод также отметил, что предстоящий единый день голосования – это «не рядовой ЕДГ», поскольку количество избирательных кампаний разного уровня в 83 регионах, предположительно достигло 4 тыс., будет задействовано 57,5 млн избирателей. В ближайшее время ассоциация НОМ начнет выпускать свои информационно-аналитические доклады по итогам выдвижения и регистрации.
Председатель комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова указала, что в рамках кампаний единого дня голосования в 2024 году уже наметилась тенденция: партии «продолжают качественно усиливать свое присутствие в региональной политике».
Сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил, что в августе будут подписываться соглашения с общественными организациями по наблюдению за выборами.
Зампред комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации и информационной безопасности Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников указал, что в этом городе закончилась регистрация кандидатов на выборах губернатора, после проверки сданных подписей определен итоговый вид бюллетеня. «В результате на выборах губернатора города осталось четыре кандидата, которые смогли пройти муниципальный фильтр», – заключил он.