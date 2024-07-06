Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.

«Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

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