Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы
Орбан улетел из Москвы до начала сильной грозы
Венгерский премьер Виктор Орбан покинул Москву, куда он прилетел в пятницу с однодневным визитом, до наступления непогоды.
«Премьер-министр покинул Москву до начала сильного ливня с грозой», – сообщил дипломатический источник ТАСС.
Ранее девять летевших в Шереметьево самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра.
Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры Путина и Орбана продлились более 2,5 часа.