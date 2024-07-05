Орбан успел улететь из Москвы до начала сильной грозы

Путин объяснил нежелание Киева прекращать огонь

Путин: Киев не хочет прекращать огонь, чтобы сохранить повод для продления военного положения

Tекст: Валерия Городецкая

«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», – сказал российский лидер в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

По словам Путина, если Киеву придется отменить военное положение, то придется проводить выборы. «Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю», подчеркнул президент.

Ранее Киев не принял предложение Орбана о прекращении огня для переговоров с Россией.