Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Девять самолетов ушли на другие аэродромы из Шереметьево
Из-за непогоды девять летевших в Шереметьево самолетов сели на запасные аэродромы
Девять самолетов, совершавших рейсы в московский аэропорт Шереметьево, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильной грозы с порывами ветра, сообщил официальный представитель Росавиации.
По его словам, пять самолетов сели в нижегородском аэропорту Стригино, два – во Внуково, по одному – в Домодедово и Пулково, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время все московские аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский – работают в штатном режиме.
По словам представителя, специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Москве и области из-за непогоды.
В пятницу Роскосмос опубликовал снимок подходящего к Москве урагана.