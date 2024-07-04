Политолог Ухов назвал никабы «метками территории» для зарубежных салафитов

Tекст: Дарья Григоренко

Ухов прокомментировал в своем Telegram-канале позицию муфтия ДУМ Башкирии Айнура Биргалина в отношении запрета ношения никаба. «Как я и предсказывал вчера, осознание конструктивным исламским духовенством вредности защиты никаба набирает обороты», – добавил политолог.



«Биргалин справедливо пишет о том, что обсуждение темы никабов не популярно в Башкирии и для мусульман республики никакого принципиального значения не имеет», – написал политолог. Он также подчеркнул, что никабы в России часто используются как «метки территории» для финансируемых и направляемых из-за рубежа салафитов.



«Это кстати хорошо видно на другом примере – бороде, который, как известно, салафиты полагают в качестве обязательного атрибута любого мужчины. Но есть нюанс – бороду в их парадигме нельзя никоим образом обрабатывать и даже подравнивать. Именно поэтому на кадрах из Ирака или Сирии можно видеть боевиков ИГИЛ* (запрещенная в России организация) с характерной клочковатой и неопрятной бородой. Или, к примеру, ношение мужчинами подвернутых штанов выше щиколотки, что обуславливается якобы одним из хадисов, где также ходил Мухаммад (некоторые идут дальше и заправляют подвернутые штанины в носки). Есть и другие внешние признаки, в том числе в речи и поведении в общественных местах», – пояснил эксперт.



«Это все части более общей политики экспансии и инфильтрации сначала в ряды исповедующих традиционный ислам, а затем и более широкий захват. Хорошо, что российские муфтии начали осознавать это – на очереди после региональных ДУМ ждем соответствующих оценок и заявлений уже и от общефедеральных исламских структур», – резюмировал он.



На ваш взгляд Как вы относитесь к предложению законодательно запретить ношение никаба в России? Поддерживаю (исповедую ислам)

Поддерживаю (не исповедую ислам)

Не поддерживаю (исповедую ислам)

Не поддерживаю (не исповедую ислам)

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Ранее Биргалин в своем Telegram-канале отметил, что никаб является редким явлением в Башкирии, а его ношение не является обязательным для мусульманок. «В наших землях никаб никогда не был популярен. Обсуждение этой темы в Башкортостане не популярно и не актуально».

Муфтий также указал на то, что никаб у многих людей ассоциируется с чем-то опасным и негативным, что отталкивает их от ислама. «Цель ислама – распространять мир и спокойствие, а не отпугивать и отвращать людей от нашей прекрасной религии», – заявил он.