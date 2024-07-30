Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Посольство Франции опровергло утверждения о начале строительства укреплений
Посольство Франции в России опровергло утверждения о начале строительства укреплений
Посольство Франции в Москве опровергло утверждения о начале строительства оборонительных укреплений на территории диппредставительства.
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых можно было видеть множество мешков с песком на крыше здания посольства, их появление связали со строительством оборонительных укреплений, передает ТАСС.
В диппредставительстве эти домыслы опровергли. «В летний период посольство проводит работы по ремонту крыши», – сообщили агентству в пресс-службе дипмиссии.