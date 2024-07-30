Модель Белла Хадид извинилась за участие в скандальной рекламе Adidas

Tекст: Александра Юдина

Модель заявила, что не знала об исторической связи данной модели кроссовок с трагическими событиями и никогда бы не согласилась на участие в такой кампании, передает РИА «Новости».

«Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека», – отметила она в соцсети Instagram* (запрещена в России, признана экстремистской).

Модель заявила, что не знала об исторической связи данной модели кроссовок с трагическими событиями и никогда бы не согласилась на участие в такой кампании, передает РИА «Новости».

«Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека», – отметила она.

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что дизайн спортивных кроссовок, рекламируемых моделью, отсылает к модели обуви, которую носили спортсмены на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года.

Неправительственные организации и официальные лица Израиля выразили возмущение выбором Беллы Хадид в качестве лица рекламной кампании.