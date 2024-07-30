Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Модель Белла Хадид извинилась за участие в скандальной рекламе Adidas
Американская модель палестинского происхождения Белла Хадид публично извинилась за участие в рекламной кампании спортивной обуви Adidas, которая вызвала широкий резонанс и обвинения в неуважении к жертвам теракта на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Модель заявила, что не знала об исторической связи данной модели кроссовок с трагическими событиями и никогда бы не согласилась на участие в такой кампании, передает РИА «Новости».
«Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека», – отметила она в соцсети Instagram* (запрещена в России, признана экстремистской).
Модель заявила, что не знала об исторической связи данной модели кроссовок с трагическими событиями и никогда бы не согласилась на участие в такой кампании, передает РИА «Новости».
«Ненависти здесь нет места, и я всегда буду защищать интересы не только моего народа, но и каждого человека», – отметила она.
Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что дизайн спортивных кроссовок, рекламируемых моделью, отсылает к модели обуви, которую носили спортсмены на Олимпийских играх в Мюнхене 1972 года.
Неправительственные организации и официальные лица Израиля выразили возмущение выбором Беллы Хадид в качестве лица рекламной кампании.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ