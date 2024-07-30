Стало известно, что происходит с вызволенными пленными на Украине

Пехотинец ВСУ Григорович: Вызволенных из плена на Украине отправляют в штурмовики без их согласия

Tекст: Алексей Дегтярев

Возвращенные пленные «проверяются на вшивость», то есть на связь с Россией, они находятся в резервных ротах, сказал Григорович ТАСС.

После этого их могут направить на штурмовые действия, не спрашивая согласия. Причем туда записывают даже тех, у кого нет опыта стрелковых боев и соответствующей военно-учетной специальности.

В ходе штурма таких военнослужащих обычно отправляют впереди основной группы, добавил собеседник. Один из таких освобожденных учился на водителя машины ПРО, но после плена попал в пехоту.

Григорович добавил, что командование ВСУ ценит технику больше, чем людей, в том числе за разведывательные дроны.

По его словам, СБУ проверяют военных, у которых есть родственники за границей. У Григоровича живет в России дед, сотрудники СБУ поставили телефон на прослушку и вызывали на беседы, пытаясь узнать, не работает ли он на российские спецслужбы.

До этого Григорович заявлял, что российские разведчики на Артемовском направлении часто могут подходить в ближний тыл ВСУ из-за плохой подготовки операторов украинских дронов.