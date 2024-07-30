Россиянин застрял на Украине с начала СВО из-за паспорта

«Газета.Ru»: Муж и жена из Белгорода не могут вернуться в Россию из Харькова с начала СВО из-за паспорта

Tекст: Алексей Дегтярев

Житель Белгорода Андрей Т. с ноября 2021 года находится на Украине и не может вернуться в Россию после начала СВО из-за украденного у него загранпаспорта. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Гражданин является жителем Белгорода, он вместе с супругой в 2021 году поехал к родственникам в Харьков. За два месяца до начала СВО у него из машины украли загранпаспорт, сообщил он «Газете.Ru».

В феврале 2022 года он оплатил пошлину на получение нового документа в консульстве России, но паспорт ему сделать не успели, и вскоре российские консульские представительства на Украине закрылись.

Мужчина пояснил, что через некоторое время после начала СВО он выехал с супругой из Харькова в Киевскую область, поскольку думал, что ехать в сторону России будет опасно. Его задержали сотрудники СБУ, поставили «лицом к стенке», начали проверять и угрожать, но потом отпустили.

После этого семейная чета вернулась в Харьков и не уезжает за пределы региона. В МИД России ему посоветовали выехать с украинской территории. В ведомстве отметили, что россияне, оставшиеся на Украине, могут обратиться в представительство Международного комитета Красного Креста, получить проездной документ и выехать в Молдавию.