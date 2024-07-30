Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.7 комментариев
В СК подтвердили возбуждение дела против зампреда правительства Хабаровского края
В СК подтвердили, что в отношении зампреда правительства Хабаровского края возбуждено дело
Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела, подтвердили в пресс-службе СК.
Как сказали в пресс-службе, не уточнив подробности, в отношении Никонова расследуется уголовное дело, передает ТАСС.
В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело в отношении зампреда правительства Хабаровского края Евгения Никонова связано с получением взятки при заключении контрактов.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что силовики задержали в Хабаровске заместителя председателя правительства края Евгения Никонова.