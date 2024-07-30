В СК подтвердили возбуждение дела против зампреда правительства Хабаровского края

Журова оценила заявление Губерниева о «неспортивной» России

Tекст: Алексей Дегтярев

Губерниев, по ее мнению, «может быть крайне жесток» в своих оценках, сказала Журова «Ленте.ру».

Она отметила, что не согласна с его утверждением о том, что Россия «неспортивна», в стране уделяется спорту большое внимание.

По мнению парламентария, в США выстроена система спорта так, что внутренние соревнования, к примеру, по плаванию, бывают интереснее, чем чемпионат мира по плаванию, Журова предположила, что Губерниев указывал именно на это.

С болельщиками в США работают так, что внутренние соревнования в стране считаются выше, чем мировые первенства.

«Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве», – добавила собеседница.

Ранее Губерниев называл отличной церемонию открытия Олимпиады в Париже. Говоря о загрязнении Сены, не позволившей триатлонистам перед выступлением потренироваться, комментатор призвал решать собственные проблемы внутри России.