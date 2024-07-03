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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украине придумали новую цель для войны

    При нынешней ситуации с количеством и качеством дронов у ВСУ и возможном получении западных истребителей, на год людского ресурса хватит. А дальше – Западу плевать. Будет Украина – хорошо. Не будет – тоже нормально, ушла красиво.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Что нас ждет после капитализма

    Сейчас основные наши успехи человечества в экономике измеряют ростом потребления. Если оно растет – хорошо, растет ВВП и прочие показатели. Идеальным человеком становится потребитель, все иные характеристики человека оказываются вторичными. Отсюда нынешние процессы расчеловечивания.

    19 комментариев
    3 июля 2024, 12:14 • Новости дня

    Путин: Россия и Монголия могут усилить сотрудничество в энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и монгольская стороны могут нарастить сотрудничество в энергетической отрасли, в том числе в поставках углеводородов, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

    «Энергетика была и остается одним из основных направлений нашего взаимодействия. Работа налажена, но мы можем говорить о расширении – имею в виду и углеводороды, и электроэнергетику», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия старается при необходимости оказывать Монголии безвозмездную помощь, особенно если монгольская сторона сталкивается с проблемами, возникшими из-за изменения климата, она помогает зерном и другими товарами, сказал президент России.

    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    3 июля 2024, 03:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Казахстан
    Путин прибыл в Казахстан
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщил Кремль.

    Как сообщается на сайте Кремля, страны ШОС рассмотрят дальнейшее углубление сотрудничества, обменяются мнениями по актуальным вопросам. Планируется подписание Астанинской декларации. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч.

    Напомним, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.

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    2 июля 2024, 12:48 • Новости дня
    На Западе сочли «сигналом Путина» отправку АПЛ «Казань» на Кубу

    Daily Express: Отправка АПЛ «Казань» на Кубу стала «сигналом Путина» для Запада

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны получили от президента России Владимира Путина сигнал в виде отправленной на Кубу подводной атомной лодки «Казань», утверждает Daily Express.

    Развертывание Россией атомной подлодки на Кубе должно стать предупреждением Западу, пишет Daily Express, передает RT.

    По мнению авторов статьи, недооценка военно-морской мощи России может быть опасной для западных стран. По этой причине США и их союзники следили за «Казанью» и фрегатом «Адмирал Горшков», когда они вышли со своих баз в Арктике.

    Отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    2 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций

    Политолог Данилин: «Газпром нефть» обеспечивает технологический суверенитет нефтегазовой отрасли России

    Эксперт: Российский ТЭК показал способность развиваться в условиях жестких санкций
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Газпром нефть» ведет модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом компания обеспечивает технологический суверенитет российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник глава ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков доложил президенту РФ Владимиру Путину о рекордном объеме выручки компании.

    «Нефтегазовая отрасль остается одним из главных драйверов экономического развития России. Спрос на энергопотребление растет во всем мире, а Россия предлагает энергию и является одним из крупнейших игроков на рынке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По словам эксперта, новая модель экономического роста России, «заложенная в том числе в будущем нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика», создает стимулы для развития всей экономики». «ТЭК здесь является флагманом, а «Газпром нефть» – один из лидеров отрасли, формирующий огромное количество доходов для федерального бюджета», – добавил он.

    «Собственно, итоги и цифры, озвученные на встрече Путина и Дюкова, еще раз доказывают, что российские компании способны развиваться даже в условиях нынешних жестких санкций. «Газпром нефть» обладает уникальными компетенциями по работе в Арктике, освоению трудноизвлекаемых углеводородов. Компания участвует в развитии Северного морского пути, активно используя его маршруты для перевозки продукции», – сказал собеседник.

    «Также компания продолжает модернизацию заводов, нефтеперерабатывающих объектов, развивает нефтехимию, ведет научные разработки. Это позволяет снизить уязвимость от санкций. Таким образом «Газпром нефть» работает не только на себя, но и на обеспечение технологического суверенитета всей российской нефтегазовой отрасли, а значит – и страны в целом», – заметил спикер.

    «Аналогичная ситуация и с нефтехимией. Компания участвует в импортозамещении ушедших с рынка товаров производителей смазочных материалов. «Газпром нефть» помогает российским регионам в обеспечении маслами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и транспортных предприятий. Но, конечно, на этом помощь регионам не заканчивается. Компания инвестирует в программу «Родные города», занимается поддержкой футбола, реализует различные социальные проекты, грантовые конкурсы, и строит объекты инфраструктуры по всей стране», – заключил Данилин.

    Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков сообщил, что компания увеличивает объемы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок.

    «Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания «Газпром нефть» на это реагируем, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок. Это, конечно, позволяет улучшать наши финансовые показатели и увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По результатам работы в I квартале мы увеличили налоговые отчисления на 57 процентов к показателям I квартала 2023 года», – заявил Дюков.

    Он отметил, что компания сейчас полностью импортонезависима по технологиям. «По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена», – сказал глава «Газпром нефти» .

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    2 июля 2024, 19:28 • Новости дня
    Ушаков назвал тему переговоров Путина и Эрдогана на саммите ШОС

    Ушаков: Путин в Казахстане обсудит с Эрдоганом чувствительные вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане может обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, в частности, свой предстоящий визит в Турцию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Путин и Эрдоган являются лидерами стран, которые играют очень большую роль в региональном плане, поэтому у них есть очень много тем для обмена мнениями, отметил Ушаков, передает ТАСС.

    Москва и Анкара поддерживают постоянный диалог, добавил он, напомнив о недавнем визите главы МИД Турции Хакана Фидана в Россию.

    «То есть все важные, в том числе чувствительные, вопросы <…> предоставится возможность обсудить в этот раз. И, естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая визит [Путина в Турцию]», – сказал Ушаков.

    Ранее Ушаков сообщил, что у Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств.

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    2 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У президента России Владимира Путина на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане ожидается «напряженная повестка дня», сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Путин готовится в Кремле к поездке в Астану, он будет работать на саммите ШОС в Казахстане в среду и в четверг, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, в котором раскроет детали программы, заключил представитель Кремля.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что саммит в Астане завершится на мажорной ноте и «сплотит большую семью ШОС».

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    2 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Подаренные Путину олени прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Два оленя, подаренных Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе зоосада.

    В зоопарк в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета, подаренные президенту России от ямальской семьи Пяк, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что на доставку животных с Ямала ушло трое суток, в дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. Как напомнили в пресс-службе, супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе, и хотя Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, но поздравил супругов по телефону из Кремля.

    Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк подарила Путину важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас. 1 июня самка отелилась, олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка – в «Зоосад в вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге.

    Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей Пяк – потомственными оленеводами, живущими в тундре на Ямале.

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    1 июля 2024, 21:22 • Новости дня
    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству

    Политолог Карпова: Выпускники инженерных школ обеспечат технологический суверенитет России

    Эксперт: Процесс освоения инженерных знаний приближен к производству
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Проект «Передовые инженерные школы» призван обеспечить тесную связь между предприятиями-работодателями и студентами инженерных специальностей, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. В понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину о реализации соответствующего проекта.

    «Развитие науки и использование полученных достижений в практической плоскости является гарантией технологического суверенитета России. От этого зависит и конкурентоспособность нашей страны», – заявила Виктория Карпова, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    По ее словам, государство уделяет развитию инженерного образования все больше внимания. Объем средств, выделяемых на науку из федерального бюджета, за последние шесть лет вырос на 68%, достигнув 597 млрд рублей. Также ведется работа по привлечению ученых к реализации плана по достижению национальных целей России. «По поручению президента подготовлен перечень необходимых наукоемких технологий. Они будут обозначены как целевые показатели в новых нацпроектах. Это конкретные задачи для отечественной науки и системы образования, которые обеспечат технологическую стабильность России», – пояснила собеседница.

    «Помимо этого, продолжают работать программы поддержки образовательного сектора. Так, программа «Приоритет–2030» – это наиболее масштабная в истории современной России господдержка университетов. В текущем году на нее выделено более 31 млрд рублей, а финансирование распределено по 50 субъектам и 118 вузам. На эти финансовые средства учебные заведения реализуют свои программы развития, создавая новые формации от технопарков и бизнес-инкубаторов до учебно-лабораторных баз отдельных программ обучения», – рассказала эксперт.

    Аналогичный подход реализован и в программе по развитию инженерных школ, которая обсуждалась на встрече Путина с Фальковым. «Ключевая задача этих школ – подготовка высококвалифицированных кадров и инженеров, которые способны обеспечивать технологический суверенитет страны», – напомнила Карпова. По ее словам, эта программа позволяет обеспечивать связку между студентами учебных заведений и предприятиями-работодателями. Среди них – Газпром, КамАЗ, «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». По итогам 2023 года количество студентов передовых инженерных школ превысило 6 тыс. человек.

    Таким образом, в России происходит сближение процесса получения знаний и их применения в производственных процессах. «Это становится важным трендом нашей сферы образования», – считает Карпова.

    В понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил президенту о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и о подготовке соответствующих кадров. В начале беседы Путин отметил, что в последнее время в стране много внимания уделяется созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Фальков добавил, что эта программа стартовала в 2022 году. «В июне 2022 года мы создали 30 первых инженерных школ из 15 регионов», – указал министр, добавив, что сейчас в России действует 50 таких школ в 28 регионах.

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    2 июля 2024, 17:36 • Новости дня
    Ушаков привел детали программы Путина на саммите ШОС в Казахстане

    Ушаков: Путин на саммите ШОС в Астане проведет серию двусторонних встреч

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане запланирован ряд двусторонних встреч с главами других государств, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Москва рассматривает это мероприятие как «шанс организовать двусторонние контакты с лидерами стран, которые там будут присутствовать», отметил Ушаков, передает ТАСС.

    В частности, 3 июля Путин встретится с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Турции Тайипом Эрдоганом, а также китайским лидером Си Цзиньпином и пакистанским премьером Шахбазом Шарифом, рассказал помощник президента России.

    На следующий день возможны «небольшие краткие двусторонние контакты», добавил он. Уже согласованы переговоры с временно исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о предстоящей напряженной работе Путина на саммите ШОС в Астане.

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    1 июля 2024, 13:29 • Новости дня
    Путин указал на усилия России по подготовке инженеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране начали прилагать большие усилия для подготовки собственных инженеров, это правильно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    «Мы в последнее время много – и это правильно – уделяем внимание созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Путин в понедельник встретится с министром образования и науки Фальковым.

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    1 июля 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин распорядился создать на территории нынешнего Экспоцентра национальный центр «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве Национального центра «Россия», его задачей станет сохранения наследия одноименной выставки-форума.

    «Создать в г. Москве Национальный центр «Россия» под управлением некоммерческой организации «Дирекция Выставки Достижения «Россия», – говорится в распоряжении.

    Целью центра будет «демонстрация достижений Российской Федерации, укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, сохранение наследия международной выставки-форума «Россия», следует из документа.

     Управлять национальным центром будет автономная некоммерческая организация «Дирекция Выставки Достижений "Россия"». Правительству Москвы рекомендовано передать ей в безвоздмездное пользование земельный участок, на котором расположен центральный выставочный центр «Экспоцентр», а Торгово-промышленной палате рекомендовано безвозмездно передать расположенные там объекты недвижимости. 

    В начале июня в Москве представили проект Национального центра «Россия».

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    2 июля 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин поручил утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительству к сентябрю предстоит утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания набсовета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

    Правительству предстоит утвердить стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации, а также обеспечить синхронное финансирование таких мероприятий с нацпроектами, говорится в поручении, передает ТАСС.

    Мероприятия необходимо синхронизировать и с документами стратегического планирования, в том числе с федеральными отраслевыми стратегиями, стратегиями социально-экономического развития регионов страны.

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    1 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минобрнауки Фальковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник у президента России Владимира Путина запланирована встреча с министром образования и науки Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Фальков выступит в Кремле с докладом у Путина, образование – это та сфера, которой президент уделяет повышенное внимание, добавил Песков, передает ТАСС.

    Также 1 июля глава государства посвятит подготовке предстоящему на этой неделе саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите ШОС.

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