80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.0 комментариев
Правительство Уэльса собралось запретить политикам врать
Правительство Уэльса под руководством лейбористов взяло на себя обязательство сделать ложь в политике незаконной, став первой страной в мире, предпринявшей такой шаг.
Уточняется, что законопроект, который должен быть внесен до следующих выборов в Уэльсе в 2026 году, запретит политикам, признанным виновными в преднамеренном обмане в ходе независимого судебного процесса, занимать выборные должности, пишет The Guardian.
Как заявил политик из партии Уэльса Адам Прайс, который лоббировал данный законопроект, это нововведение станет историческим, партия станет первой в мире, которая введет общий запрет на обман политиков.
Сторонники законопроекта утверждают, что он необходим для восстановления доверия к политикам и защиты демократии от «экзистенциальной угрозы», которую представляет ложь.
Содиректор аналитического центра Compassion in Politics Дженнифер Надель отметила, что ложь в политике «слишком долго была нормой», поэтому «избиратели ожидают и заслуживают большего, и теперь они это получат».
Издание подчеркивает, что в некоторых странах уже действуют законы, запрещающие ложь в определенных ситуациях, однако валлийский закон является более всеобъемлющим.
Противники же законопроекта выражают озабоченность тем, что его будет трудно реализовать и что он может привести к ущемлению свободы слова.