Правительство Уэльса собралось запретить политикам врать

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что законопроект, который должен быть внесен до следующих выборов в Уэльсе в 2026 году, запретит политикам, признанным виновными в преднамеренном обмане в ходе независимого судебного процесса, занимать выборные должности, пишет The Guardian.

Как заявил политик из партии Уэльса Адам Прайс, который лоббировал данный законопроект, это нововведение станет историческим, партия станет первой в мире, которая введет общий запрет на обман политиков.

Сторонники законопроекта утверждают, что он необходим для восстановления доверия к политикам и защиты демократии от «экзистенциальной угрозы», которую представляет ложь.

Содиректор аналитического центра Compassion in Politics Дженнифер Надель отметила, что ложь в политике «слишком долго была нормой», поэтому «избиратели ожидают и заслуживают большего, и теперь они это получат».

Издание подчеркивает, что в некоторых странах уже действуют законы, запрещающие ложь в определенных ситуациях, однако валлийский закон является более всеобъемлющим.

Противники же законопроекта выражают озабоченность тем, что его будет трудно реализовать и что он может привести к ущемлению свободы слова.