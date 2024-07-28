ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.