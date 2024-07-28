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    Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… Кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

    26 комментариев
    28 июля 2024, 22:20 • Новости дня

    ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.

    Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.

    27 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США

    Лавров едко прокомментировал условия Шольца для отказа от ракет США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц известен простодушными заявлениями, заявил глава МИД Сергей Лавров касательно заявления канцлера об условии для отказа от размещения американских ракет в ФРГ по окончанию спецоперации на Украине.

    «Господин Шольц известен «простодушными заявлениями» и «простенькими идеями»», – передает ТАСС слова российского министра.

    Лавров отметил: канцлер и не скрывал, что размещение ракет США в Германии является американской инициативой.

    «Шольца никто не спрашивал, хотят ли немцы такого размещения или нет. То есть он не скрывал, что решение было американским», – заключил глава МИД.

    Ранее Шольц связал вопрос размещения американских ракет в Германии с прекращением Россией спецоперации. Он также заявил, что Германия принимает решения, которые не ведут к эскалации с Россией.

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    27 июля 2024, 19:16 • Новости дня
    В Киеве заговорили о начале голода и гражданской войны на Украине

    Экс-советник Кучмы Соскин: В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале на Украине начнется голод из-за недостатка зерна, что приведет к гражданской войне, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    По словам аналитика, уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен, если сохранится существующий темп разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Соскин отметил, что украинское зерно активно продается, на продовольствие может остаться только на пару месяцев. Он считает, что в феврале на Украине начнется голод, а «полный коллапс» экономики наступит уже осенью, что и приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наступлении энергетической катастрофы на Украине.

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    28 июля 2024, 07:04 • Новости дня
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    ВС РФ начали перехватывать картинку с дронов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские военные начали перехватывать видеосигналы с дронов ВСУ, что позволяет им выявлять маршруты противника и местоположение операторов беспилотников.

    Об этом сообщил бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина, который сейчас занимается конструированием дронов, передает ТАСС.

    «Они действительно перехватывают видеосигналы и используют их для своих целей: выявляют маршруты противника, отслеживают движение дронов и могут определить местоположение оператора», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, за час над Брянской областью ВС РФ уничтожили 12 БПЛА.


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    27 июля 2024, 03:26 • Новости дня
    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

    Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

    В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши
    @ Mike Freer/Wikipedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины используют аэродромы третьих стран, в частности Польши, для базирования своих самолетов, рассчитывая, что Россия не станет их бомбить, сообщил источник в силовых структурах.

    Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

    Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.

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    27 июля 2024, 13:26 • Новости дня
    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    New York Times: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России

    NYT: Белоусов и Остин обсудили «тайную операцию» Киева против России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС,Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов и глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России, пишет The New York Times.

    По данным газеты, российская сторона якобы намеревалась выяснить, имеют ли Штаты отношение к планам Киева, при этом Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, хоть и воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись», передает ТАСС.

    Издание указывает, что украинское руководство не всегда делится с США планами о готовящихся военных операциях, что вызывает недовольство Вашингтона.

    Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о проведении ЦРУ тайных операций.

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    26 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске

    Минобороны: Ударом «Искандера» по складу в Краматорске уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и пять танков

    Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ракетным ударом комплекса «Искандер-М» поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске, где были уничтожены РСЗО HIMARS и «Град», пять танков, сообщили в Министерстве обороны.

    Ракетно-артиллерийское вооружение 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и танки скрытно хранились в промзоне Краматорска. «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и до десяти бронемашин ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Министерства обороны.

    Ранее координатор николаевского подполья Лебедев сообщил о российском ударе по складу дальнобойных ракет ВСУ в Краматорске.

    Украинские СМИ сообщили, что после взрыва в районе Краматорска начался сильный пожар.

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    26 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    Офицер ВСУ рассказал о гибели командования рот под Прогрессом в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР, погибло почти все командование рот, заявил бывший заместитель командира батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.

    «Практически все командование рот погибло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

    Мосийчук считает, что ВСУ будут продолжать оставлять территории, так как военное руководство Украины не стремится решать возникающие проблемы. «Они говорят, что нужно стоять насмерть, но не противнику, а до последнего своего бойца», – добавил он.

    Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ понесла значительные потери у села Прогресс, что, по его мнению, связано с проблемами в украинском командовании.

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    26 июля 2024, 17:50 • Новости дня
    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву техническое решение вопроса по транзиту российской нефти

    Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонные переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которых озвучил предложение Братиславы, содержащее техническое решение по возобновлению транзита нефти из России.

    В этом решении могли бы участвовать несколько государств, в том числе Словакия, сообщил словацкий кабмин, передает РИА «Новости». При этом не уточняется, о каком конкретно решении идет речь.

    Там также сообщили, что в ходе повторного телефонного разговора Фицо и Шмыгаль снова обсудили вопрос транзита российской нефти через украинскую территорию.

    Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш обвинил Киев в шантаже Венгрии и Словакии.

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    27 июля 2024, 06:44 • Новости дня
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    Песков сообщил, что «о мобилизации речи не идет»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В России не планируется проводить мобилизацию, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    На вопрос о том, планируется ли мобилизация, Песков заверил, что «о мобилизации вообще никто не разговаривает». Он подчеркнул, что о ней «речи не идет», передает РИА «Новости».

    Напомним, в июне президент России Владимир Путин заявил, что никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют. Он отметил, что свыше 160 тыс. человек с начала года добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты.

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    26 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор, экс-глава концерна «Антонов» Дмитрий Кива

    На Украине умер авиаконструктор концерна «Антонов» Дмитрий Кива
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский и украинский авиаконструктор, бывший глава предприятия «Антонов» Дмитрий Кива умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба предприятия.

    По сообщению пресс-службы, ушел из жизни конструктор авиационной техники Дмитрий Кива, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов» и который внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, передает ТАСС.

    Там добавили, что Кива принимал участие в создании практически всех самолетов «Антонов», в том числе Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия».

    По информации пресс-службы, Кива пришел на предприятие после окончания Харьковского авиационного института в 1964 году. С 1987 года он был главным конструктором, с 1990 по 2005 год – первым заместителем генерального конструктора. В период с 2005 по 2015 год возглавлял работу предприятия в должности президента – генерального конструктора, с 2015 по 2016 год – генерального конструктора. Кива – автор более 100 научных работ, посвященных авиастроению, 18 авторских свидетельств и патентов в области авиационных разработок.

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    26 июля 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление

    Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Покровское направление в ДНР сейчас является самым сложным для ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский, призывая командование «укрепить позиции».

    По его словам, в пятницу прошло совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. «Мы с министром и военным командованием подробно анализируем ситуацию на сложных направлениях, особенно на Покровском», – передает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского.

    Из-за сложившейся ситуации глава Украины дважды в течение дня заслушивал отчеты главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Зеленский подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для укрепления позиций украинских военных. По данным Генштаба ВСУ, ситуация на Покровском направлении остается наиболее напряженной.

    Ранее сообщалось, что ВС России захватили село Прогресс на Покровском направлении.

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    27 июля 2024, 20:18 • Новости дня
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    Боевики «Азова» отменили выступление в Германии из-за протеста немцев
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское националистическое объединение «Азов» (организация признана террористической в России и запрещена) отменило выступление в Берлине из-за «массового неприятия» немцев и соображений безопасности, сообщило издание Berliner Zeitung.

    Издание пишет, что несколько левых групп и организаций выступили против выступления «Азова» (организация признана террористической в России и запрещена), из-за «правоэкстремистских и фашистских традиций» организации. Отмечается, что «Азов» собирался поделиться боевым опытом и призвать вступить в ряды ВСУ, передает РИА «Новости».

    Левые объединения назвали турне украинских экстремистов «невыносимым проявлением фашизма и милитаризма» и подали заявку на акцию протеста, к которой собралась присоединиться партия «Союз Сары Вагенкнехт».

    В партии назвали невероятным скандалом тот факт, что в Берлине может состояться такое прославляющее войну мероприятие, организованное правоэкстремистской организацией, сторонниками пособника нацистов Степана Бандеры.

    Как отмечает Berliner Zeitung, мероприятия «Азова» в Гамбурге, Роттердаме, Кельне и Брюсселе тоже отменили, но в Варшаве и Вильнюсе они все-таки состоятся.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

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    28 июля 2024, 04:06 • Новости дня
    Экс-офицер СБУ рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранцы массово покидают ВСУ и негативно высказываются об условиях службы, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

    По его словам, в отличие от украинских военных, которые мобилизуются на бессрочной основе, иностранные наемники подписывают первый контракт на срок всего в полгода и могут разорвать его в любой момент, передает РИА «Новости».

    Прозоров привел в пример истории, когда иностранцы воюют всего лишь месяц или два, а затем, увидели истинную картину происходящего, бросают службу и уезжают.

    «Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», – рассказал Прозоров.

    Он отметил, что иностранные наемники жалуются на то, что их бросают в бесполезные атаки под российскую артиллерию. Такие истории, по мнению экс-подполковника, наносят серьезный урон имиджу украинской армии и Украины в целом, отпугивая потенциальных наемников.


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    27 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого солдата ВСУ

    Пленный: Российские военные на руках вынесли из Торецка раненого сослуживцами солдата ВСУ

    При сдаче в плен в Торецке на горловском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сослуживцы попытались расстрелять из автомата солдата ВСУ, но его на руках вынесли из-под огня российские военные.

    Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его пытались расстрелять сослуживцы во время сдачя в плен в Торецке.

    «Нас привезли на позиции в Торецк, где я родился и прописан. Показали место, наблюдательный пункт и скоро к нам подошли русские  ребята, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут», – цитирует пленного ТАСС.

    Наталенко и несколько его сотоваришей вышли с поднятыми руками, однако он тут же «почувствовал боль в спине и ноге». «Выстрелы были сзади, со своих позиций. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят (россияне), но в итоге получил от своих в спину», – возмутился украинский пленный.

    Наталенко сообщил, что в колонне сдавшихся шел последним, поэтому принял удар бывших сослуживцев на себя.

    Однако российские военнослужащие на руках вынесли раненого украинского солдата. «Все равно не оставили, забрали раненого в плен. Оказали помощь, все заживает», – заключил он.

    На прошлой неделе координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев, пытающихся сдаться в плен в Работино.

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    27 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Российские штурмовики водрузили флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Рогов: Бойцы ВС России водрузили российский флаг на севере Красногоровки в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Вооруженных сил России установили государственный флаг на севере Красногоровки в ДНР, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, русский флаг был водружен на севере Красногоровки.

    ВС России продолжили разгром ВСУ, под контролем украинских боевиков остаются небольшие территории в частном секторе Красногоровки, следует из сообщения Рогова в Telegram-канале.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Лозоватское в ДНР.

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