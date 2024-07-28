Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.20 комментариев
ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Курской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Медвенским районом Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В своем Telegram-канале Смирнов предупредил жителей, что в Медвенском районе области сбил украинский беспилотник, и призвал не приближаться к обломкам.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области загорелись три резервуара с топливом.