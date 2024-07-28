Командир ВСУ рассказал о проблемах с обучением подразделений

Украина столкнулась с «гендерным разрывом наоборот» из-за мобилизации на Украине

Tекст: Вера Басилая

После ужесточения мобилизации мужчины на Украине начали бросать «опасные» профессии: перестали выходить на работу водители, количество таксистов в некоторых компаниях сократилось на 80%, оставшиеся выходят только в ночную смену, чтобы не встретиться с военкомами. Некоторые перевозчики выпускают на рейсы тех, кто мобилизации не подлежат, сотрудников младше 25 и старше 60 лет. В связи с этим цены на такси в Киеве выросли на 30%, передает РИА «Новости».

Острый дефицит испытывают пассажирские и логистические компании, в том числе «Новая почта», проблемы есть и у скорой помощи. Помимо водителей не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, инженеров, прорабов, монтажников, строителей.

Украинцы жалуются, что даже на фоне военного конфликта зарплаты работникам не поднимают, но о премиях — а вот о премиях для себя и топ-менеджмента не забывают. Однако теперь руководители компаний вынуждены менять политику.

Из-за мобилизации на Украине возник «гендерный разрыв наоборот» – мужчины стали получать меньше женщин, которые все равно не спешат осваивать «мужские» профессии.

Киев совместно с ООН запустил специальную программу, направленную на переобучение женщин на водителей автобусов, но она не пользуется спросом.

По данным ООН, после начала военного конфликта за границу выехало 6,3 млн украинцев, опасность попасть под мобилизацию лишь усиливает в среде эмигрантов желание не возвращаться домой.