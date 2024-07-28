Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.36 комментариев
Командир ВСУ рассказал о проблемах с обучением подразделений
Военнослужащие механизированных подразделений ВСУ не могут нормально обучаться вследствие недостаточного количества топлива для военных машин, сообщил командир механизированной роты 47 бригады ВСУ Николай Мельник.
По его словам, ВСУ не могут нормально обучать механизированные подразделения из-за недостатка топлива на Украине, передает ТАСС
Мельник добавил, за 40 дней обучения на базе в Германии БМП Bradley глушились только на ночь, а на Украине бойцы ВСУ отрабатывают учебные маневры на неработающей технике.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США уверены в том, что военной помощи, которую Запад выделяет Украине, достаточно, чтобы удовлетворить ее потребности.