Кинолог предложил схему организации службы собак в зоне СВО

Кинолог Мухин: В каждом батальоне в СВО нужны минимум две собаки

Tекст: Олег Исайченко

«В каждом подразделении, воюющем в зоне СВО, должны быть как минимум две собаки, подготовленные для чуйки приближающихся врагов, способные услышать летящие дрон или ракету, а также имеющие навыки находить взрывчатые вещества и раненых бойцов. Безусловно, на каждый батальон нужно по две собаки», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.

«Например, когда мы стояли в Тарасовке в составе БАРС-1, я каждое утро и вечер ходил с овчаркой по кличке Сармат по шесть километров, и однажды он нашел мину, хотя даже не был к этому приучен. Он остановился и стал усиленно что-то нюхать. Я подошел, ткнул штык ножом, подкопал и увидел мину. Проезжавший мимо БТР сдернул ее и увез», – рассказал он.

«Но, конечно, собак надо психологически готовить для работы в зоне СВО. Им тяжелее всего перенести обстрелы, грохот и запах гари. Также собаки в СВО испытывают сильнейшее напряжение. Они даже во сне слышат посторонний шум или запах чужака и мгновенно просыпаются. Выстрел пушки или миномета собака слышит за несколько десятков километров», – отметил собеседник.

Полную версию интервью с Мухиным смотрите на YouTube-канале газеты ВЗГЛЯД.

Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.

Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки, нужно минимум 1,5 года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.

Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным Мастер добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.