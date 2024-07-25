Кинолог рассказал о порядке подготовки собак к боевым действиям

Кинолог Мухин: За месяц я научил собаку искать тротил в зоне СВО

Tекст: Олег Исайченко

«У тренировки и подготовки собак к боевым действиям есть свои особенности и сложности. Я своего Черкеса поступательно готовил к выстрелам, к взрывам, к шуму, к разнообразным внешним раздражителям. В Новочеркасске я практически за месяц подготовил Черкеса к минно-разыскной работе. Он у меня ищет тротил. Я делал закладки, и он их успешно находил», – рассказал участник СВО, кинолог Андрей Мухин.

«Научить собаку, в принципе даже за короткий промежуток времени, можно всему. В том числе к работе в зоне СВО, к поиску раненых. Причем натренировать можно не только молодую собаку, но и взрослую. Это фейк, что начиная с определенного возраста собаку нельзя чему-то научить. Главное – найти к ней правильный подход», – рассказал собеседник.

«Важно еще одно обстоятельство. Работа в зоне СВО – это постоянные передвижения. Например, вам надо запрыгнуть в «КамАЗ», а при обстреле быстренько покинуть машину, бежать в укрытие. И чтобы собаку не испортить, ее нужно плавно обучать. Для начала купить петарды, готовить к экстремальным условиям. А если собаку испортишь, сразу напугаешь, ее после каждого шума из блиндажа не вытащишь», – добавил он.

Полную версию интервью с Мухиным смотрите на YouTube-канале газеты ВЗГЛЯД.

Ранее в четверг начальник управления Росгвардии по ЛНР Бузжигит Мамаев вручил награды 16 кинологам Росгвардии, МВД, Минобороны и УФСИН, которые выполняют задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Острая Могила», сообщает ТАСС.

Начальник центра кинологической службы МВД по ЛНР Андрей Погорелый сообщил: чтобы подготовить собаку к разминированию, к поиску взрывчатки нужно минимум полтора года. По его словам, после обучения собака проходит тестирование и начинает работать.

Начальник кинологической службы управления Росгвардии по ЛНР с позывным «Мастер» добавил, что в ЛНР кинологи-росгвардейцы работают с собаками, подготовленными на минно-разыскную (поиск оружия и боеприпасов) и патрульную работу во время задержания нарушителей.